111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе заразились коронавирусом

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала апреля выявили коронавирус у 111 сотрудников. Этот факт официально подтвердили в Комитете по здравоохранению Петербурга. Сейчас в больнице наблюдается нехватка медицинского персонала. Из-за этого интенсивность приема пациентов снижена, больных перенаправляют в другие медучреждения.

- В Telegram-каналах появилась информация о том, что в Институте заболело и высшее руководство, однако это не соответствует действительности. Директор Института Валерий Парфенов и главный врач Антон Повзун продолжают исполнять обязанности. Сведения о том, что Институт принимал людей с пневмонией, тоже ложь. Медицинское учреждение не было перепрофилировано под прием коронавируса, случаи пневмоний были единичными, - подчеркнули в Комздраве для «Комсомолки», дабы развеять все слухи.

Ранее «Комсомолке» удалось узнать о смерти 56-летней операционной сестры, проработавшей в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 30 лет. В конце марта ей стало очень плохо. В итоге у нее диагностировали рак поджелудочной железы сразу 4 стадии и с метастазами, а также злополучный коронавирус. Появившаяся пневмония только усугубила ситуацию. 18 апреля она скончалась.

Власти Петербурга отмечают, что к концу апреля в городе в стационарах, которые не перепрофилировали для приема больных с COVID-19, предприняты все меры для того, чтобы туда не попали потенциальные разносчики коронавируса.

- Введены дополнительные меры безопасности: в приемном покое проводится КТ пациентам с признаками пневмонии, больные с симптомами инфекционных заболеваний немедленно переводятся в другие стационары, проводится регулярная дезинфекция помещений. Однако исключить случаи заносов инфекций, к сожалению, все равно невозможно, - рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Рак и коронавирус нашли одновременно»: Дочка рассказала, как умерла ее мать — медик

Полное обследование медик проходила год назад - со здоровьем было все в порядке. Но незадолго до смерти у нее неожиданно нашли онкологию на 4 стадии (подробности)