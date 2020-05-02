Профессор Колумбийского университета вошел в жюри «Золотого Трезини»

В составе жюри Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» пополнение. В число экспертов, которым предстоит оценить работы участников, вошел профессор истории современной архитектуры Колумбийского университета Барри Бергдолл. С 2006 по 2008 он занимал пост Президента общества историков архитектуры, зимой 2011 года стал профессором изобразительного искусства в Кембриджском университете, в 2013 прочел 62-й курс лекций по изобразительному искусству памяти Мэллона в Национальной галерее искусств (Вашингтон, округ Колумбия), в 2018-19 годах – на кафедре Борромини Академии архитектуры Мендризио. Бергдолл является членом Американской академии искусств и наук, заслуженным членом Нью-Йоркского подразделения Американского института архитекторов и Королевского института британских архитекторов. В настоящее время занимает пост президента Совета центра архитектуры Нью-Йорка.

- Сегодня, когда мы наблюдаем подъем националистических настроений, а ценность глобального обмена опытом ставится под сомнение, конкурс “Золотой Трезини” напоминает каждому из нас, что архитектурная культура всегда обогащалась за счет международных связей, – утверждает профессор Бергдолл. – Русская архитектура многим обязана взаимодействию с традициями других европейских стран: Франции, Великобритании, Италии, а также Швейцарии, а именно – региона Тичино, архитекторы и строители которого оказали столь сильное влияние на историю зодчества всего мира от Рима до Санкт-Петербурга. На сегодняшний день перед архитекторами постоянно встают новые задачи в самых разных сферах – от здравоохранения до борьбы с социальным неравенством, и мы должны установить баланс между местными традициями и заимствованиями из культур других стран. Я уверен, что вдумчивый подход к архитектурно-строительному проектированию и градостроительству может заметно улучшить качество жизни людей на всех уровнях. Учитывая все вышесказанное, я с удовольствием присоединяюсь к уважаемому жюри “Золотого Трезини”, известному своим профессионализмом и объективностью.

Напомним, международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проходит с 2018 года при поддержке Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Союза архитекторов России и других российских и международных институций.

Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. Работу «Золотого Трезини» координирует Международный совет. Председатель совета – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В жюри конкурса входят более 140 экспертов из 17 стран.

Прием заявок на Третий международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте www.goldtrezzini.ru до 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное. Победителей «Золотого Трезини» наградят позолоченными статуэтками Доменико Трезини 1 декабря в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Музея истории Санкт-Петербурга.