2020-05-02T21:41:37+03:00
Общество

Все живы и здоровы: В НИИ Вредена врачей отпустили по домам после 24-дневного карантина на рабочем месте

Заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии Дмитрий Пташников записал видеообращение и поблагодарил всех, кто поддерживал медиков [видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Теперь медики смогут выйти из своего заточения и отправиться к семьямТеперь медики смогут выйти из своего заточения и отправиться к семьямФото: СОЦСЕТИ
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В НИИ Вредена сегодня праздник – с больницы снят карантин, на котором медики и пациенты больницы просидели 24 дня. Теперь все они могут вернуться домой. Сотрудник больницы, доктор медицинских наук Дмитрий Пташников в своем аккаунте в Инстаграм записал видеообращение к петербуржцам, сообщив, что в его отделении все живы и здоровы.

- Часть пациентов уже дома со своими семьями, часть еще ждет подтверждения отсутствия вируса и тоже скоро присоединится к семьям, - говорит доктор. – Согласно правилам, нам еще 14 дней нужно будет находиться на так называемом карантине, но я убежден, что все проведут это время с огромной пользой.

Также Дмитрий Пташников поблагодарил петербуржцев за поддержку и добрые слова, которые жители Северной столицы публиковали в соцсетях. Врач признался, что это для медиков стало большой неожиданностью.

Напомним, персонал НИИ Вредена оказался запертым в собственной больнице 9 апреля. Центр был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса. Медики сообщали, что в общей сложности в больнице находилось порядка 800 человек. Сотрудники НИИ Вредена ожидали, что карантин снимут 23 апреля, однако этот срок было решено продлить. В результате самоизоляция медиков и пациентов центра продлилась 24 дня.

Врачи центра Вердена отправились по домам после карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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