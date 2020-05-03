2020-05-03T09:04:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Петербурга объяснили, почему у стационаров образуются длинные очереди «скорых»

Врачи стараются не размещать в приемном покое большое количество пациентов из-за угрозы заражения коронавирусом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Комздраве Петербурга объяснили наличие длинных очередей машин скорой помощи у некоторых больниц.В Комздраве Петербурга объяснили наличие длинных очередей машин скорой помощи у некоторых больниц.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти рассказали, почему у некоторых больниц Санкт-Петербурга можно заметить длинные очереди из машин скорой помощи. По словам первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Андрея Сараны, врачи поступают так, чтобы избежать контакта нескольких больных друг с другом. Тем более в «скорых» пациенты не брошены на произвол судьбы, ведь за ними наблюдает медицинский персонал.

- Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал. В целом, сегодня приемный покой крупного стационара одномоментно может принять от 6 до 9 больных человек. Это зависит от количества свободных смотровых и наличия медицинского персонала, - процитировали чиновника в Комздраве для "Комсомолки".

В Смольном заверяют, что ситуацию с наличием свободных коек в стационарах отслеживает без перерыва городской Центр экстренной медицинской эвакуации, где круглые сутки дежурят четыре врача и 10 диспетчеров. Именно это медучреждение собирает всю информацию о грядущей выписке выздоровевших пациентов и решает, в какие больницы нужно направить максимальный поток новых больных людей.

- У скорой есть два принципа госпитализации – максимально короткое плечо и норматив по времени прибытия к пациенту, – добавляет Андрей Сарана. – По опыту последних недель могу сказать, что максимальные очереди из машин скорой помощи наблюдаются там, где учреждение только начинает прием инфекционных больных после перепрофилирования. Например, когда в Александровской и Мариинской больнице заканчивалось строительство санпропускников и работы по подводке кислорода, эти стационары не принимали пациентов. После окончания работ к ним направили максимальные потоки больных.

В Санкт-Петербурге очередь из скорых выстроилась у Покровской больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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