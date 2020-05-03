2020-05-03T16:56:44+03:00
Досуг

Радио Зенит запускает проект «75 – для памяти не срок. Истории, близкие каждому»

В эфире радиостанции прозвучат песни военных лет и рассказы знаменитостей
Маргарита РЕПИНА
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Проект оживит воспоминания о великих композициях военных лет. Фото: предоставлено Радио Зенит.Проект оживит воспоминания о великих композициях военных лет. Фото: предоставлено Радио Зенит.
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В честь памятной даты 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной Войне в эфире Радио Зенит прозвучат любимые композиции военных лет и современные песни о войне. Петербуржцы услышат комментарии, истории и рассказы известных музыкантов, спортсменов, журналистов о близких им военных песнях, книгах и фильмах. Музыканты расскажут, как военные песни и в целом тема войны повлияла на их творчество и создание собственных произведений.

Основная задача проекта — оживить воспоминания о великих композициях военных лет. Музыкант, автор песен и участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко рассказал о песне «За того парня» и поделился своей версией этого произведения специально для Радио Зенит.

- Песня «За того парня» сама по себе прекрасна, потому что сделана выдающимися людьми, профессионалами своего дела Робертом Рождественским и Марком Фрадкиным, - отметил он. - Кроме того, она звучит в моём любимом фильме, который я смотрю регулярно в День Победы, это «В бой идут одни старики», и звучит она в правильном месте, в финальных титрах в исполнении Льва Валерьяновича Лещенко. Надо сказать, что я переслушал все известные, культовые исполнения этой песни и Льва Лещенко, и Муслима Магометовича Магомаева, и многих других. Когда мы решили записать с коллективом военную песню, я остановился на выборе именно этой песни. Мне кажется, мы её отлично записали, только вокал чуть-чуть «торчит», но это не страшно.

О том, как группа «Декабрь» пришла к написанию песен о войне, рассказал её лидер Михаил Семёнов.

- Мы и раньше пели песни военные песни, но это всегда были чужие, уже известные песни, в какой-то степени уже народные. В прошлом году я поучаствовал в мотопробеге «Дороги Победы», который стартовал в Москве и закончился 9 мая в Берлине. Мы играли концерты в рамках мотопробега. Если честно, то эти события произвели на меня сильное впечатление, именно в этот момент у меня родилась идея сделать песню на тему «дороги победы». Не прошло и года, мы сделали эту песню и сейчас мы представляем её на волнах Радио Зенит! Всех поздравляю с наступающим Днём Победы!

Другие истории проекта слушайте с 1 по 10 мая на 89,7 FM.

ИСТОЧНИК KP.RU

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