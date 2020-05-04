«Не верила, что люди будут давать деньги»: 97-летняя участница Сталинградской битвы собрала более 1 млн рублей для врачей, заразившихся коронавирусом

Буквально за четыре дня 97-летняя Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга сумела собрать более 1,2 миллионов рублей на помощь семьям врачей, умерших от коронавируса. Участница Сталинградской битвы решила последовать примеру 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, который помогает английским докторам. Специально для этого родственники Зинаиды помогли ей завести канал на YouTube, на котором она каждый день рассказывает личные истории военных лет. Пока что в планах публиковать видео до 9 мая.

- Сейчас стоит цель – 3 миллиона. Средства пойдут семьям врачей, погибших от кронавируса, - рассказала «КП-Петербург» правнучка Зинаиды Дарина.

По словам внучки ветерана, Елены, Зинаида сама будет решать, кому будут перечислены деньги. В первую очередь она хочет помочь семьям петербургских врачей, а все остальные средства отдать многим другим близким медиков по России, которые до последнего дня боролись с коронавирусом.

«НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ ПО-СЕМЕЙНОМУ»

- Мы находимся на даче. Я снимаю ролики, а дочка (Дарина) с зятем занимаются сайтом и всем остальным, - пояснила Елена. – Все начиналось просто, по семейному. И мы совсем не ожидали, что все так быстро выльется в большую акцию.

По словам Елены, Зинаида до конца не верила, что у них получится собрать хоть какие-то деньги.

- Она считает, что люди обеднели, у них много своих проблем. Но оказалось очень много неравнодушных, - удивляется Елена.

Акция, а особенно рассказы Зинаиды о войне вызвали большой интерес у людей. Елена призналась, что к ним обращаются подписчики и просят продолжать выкладывать истории и после 9 мая. В планах участницы Сталинградской битвы, дошедшей до самого Берлина, этого пока нет. Однако, пока эпидемия не закончится, она готова продолжать свое дело насколько хватит сил.

«ВСТРЕЧА» С МУРОМ

Также сейчас английские журналисты пытаются организовать «мост» Зинаиды Корневой и Тома Мура. Однако когда состоится их общение, пока не известно.

- Журналисты держат с нами связь, много обращаются, не дают расслабиться. Когда будет налажена связь с Англией, пока не знаем. Мы готовы, осталось дело за технической частью, - отметила Елена.

ДЕНЬГИ ВРАЧАМ

Сама Зинаида чувствует себя очень хорошо, находится в приподнятом настроении духа, активная бодрая и очень рада, что идет сбор денег для врачей. Известно, что первые 300 тысяч рублей пойдут десяти семьям врачей и медсестер из Петербурга.

- На сегодня уже известно о 85 погибших медработниках. Каждая семья получит помощь. Пусть это немного, но это то, что мы можем сделать, - говорится на сайте всероссийской общественной организации ветеранов.

Там же опубликован список 85 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии COVID-19.

Участница Сталинградской битвы Зинаида Корнева благодарит за первые собранные 300 000 рублей для семей врачей, умерших от коронавируса .Видео: Занаида Корнева

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