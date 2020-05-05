«Наверное, я не выживу»: Жена рассказала о последних словах врача скорой, болевшего коронавирусом

Владимира Маньковича, 67-летнего старшего врача Городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга, коллеги называли легендой. Медицине он отдал больше 40 лет. На скорую помощь молодого специалиста распределили сразу же после учебы. Первое время он был рядовым медиком, потом стал врачом бригады интенсивной терапии, заведующим 7-ой подстанции и начмедом центральной станции скорой помощи. В своей последней должности Владимир Самуилович работал с 1989 года.

- У Володи мама была врачом, он пошел по ее стопам, - рассказала «КП-Петербург» жена Ольга Манькович. – В скорой работали и дочь, и сын. Я тоже там трудилась. На скорой помощи мы с ним и познакомились, влюбились и поженились. Потом я ушла в медпункт аэропорта Пулково, 30 лет работала там. А он так и остался на своем прежнем месте. Работа у него была очень тяжеля, сложная. Трудился сутки через сутки.

На скорой помощи врач проработал более 40 летФото: СОЦСЕТИ

Владимира Маньковича ставили главным дежурным врачом на все крупные мероприятия: «Алые паруса», международные форумы, чемпионат мира по футболу и так далее.

- Он работал как часы, никогда не подводил, - вздыхает жена врача. – Ходил на работу до последнего, потому что человек такой. Совершенно безотказный. Через силу, но идет. Говорил: «На работе я как-то оживаю». Но в 67 лет на время коронавируса он все-таки должен был взять больничный. Я ему об этом говорила, а он все равно шел на рабочее место, даже когда стало известно, что заболела и умерла его коллега...

Первые симптомы коронавируса у врача появились за день до выхода на рабочие сутки. Владимир Манькович почувствовал слабость. Но ни кашля, ни температуры не было.

- Он ушел на работу, а уже там ему стало хуже, - вспоминает Ольга Манькович. – Сделали компьютерную томографию, которая показала тяжелую двустороннюю пневмонию. В больнице первое время у него была температура 37,2. Немножко кашлял. Но потом стало хуже. Появилась одышка. Тест на коронавирус дал положительный результат. У мужа были хорошие врачи в 40-ой больнице. Они все делали, чтобы его спасти. Даже поймали один тромб, а потом сразу перевели на ИВЛ. Проблема еще и в том, что этот вирус вызывает очень много тромбов...

Владимир Манькович до последнего ходил на работуФото: СОЦСЕТИ

Владимир Манькович общался со своими родственниками каждый день по телефону. В последние дни сказал жене: «Наверное, я не выживу».

- Оптимизма у мужа никакого не было, - плачет супруга медика. - Он врач, чувствовал и понимал свое состояние. Вечером 3 мая состояние было стабильное, мы немного успокоились. А утром 4 мая, когда я ждала звонка от дочери, была уверена, что все будет хорошо, вдруг услышала в трубке: «Папы больше нет». Он не думал, что он так быстро уйдет. Да, у него были проблемы со здоровьем – врожденная эмфизема легких. Но давно прооперировали и он забыл о своих болячках. Таблетки не пил, на больничный никогда не ходил...

У Владимира Маньковича остались двое детей, пять внуков и одна правнучка. Сейчас семья готовится к похоронам.

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