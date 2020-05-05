«С горем мне помогают справиться ученики»: Преподаватель рассказала, как живет спустя год после смерти дочери и мужа в авиакатастрофе в Шереметьево

Учительница английского языка Ксения Новикова в катастрофе в Шереметьево 5 мая 2019 потеряла 40-летнего мужа-хирурга и 12-летнюю дочку. За полгода до этого во время стрельбы в керченском колледже у нее погибла племянница. В день ЧП убитая горем Ксения рассказала «Комсомолке», что двойная трагедия стала для нее злым роком. Спустя год после потери своих близких Новикова поделилась с «КП», как справляется с горем и что ей помогает жить дальше.

- Я живу потихоньку, - рассказала «КП-Петербург» Ксения. – Сегодня у нас день памяти. Вспоминаем с мамой и братом моего мужа и дочку. Многие звонят, пишут коллеги, одноклассники, благодарные пациенты моего супруга. Я сама продолжаю работать учительницей, живу там же. Ничего не поменялось за год в моей жизни.

Муж Ксении часто летал на самолетах по работе

- Вам стало легче?

- Нет, конечно. Как может стать легче? Это вы сегодня вспомнили. А я живу ежедневно с этим, просыпаюсь и засыпаю с мыслями о них. Это никуда не уходит. Но я учусь с этим жить. Стараюсь сделать так, чтобы жизнь не стала пустой, а имела какой-то смысл.

- Что помогает вам справиться с горем?

- Меня окружают мои друзья, мама и брат. Все сплотились. Мои детки – ученики. Горжусь их успехами, радостями. Живу такими моментами. Стараюсь видеть что-то хорошее вокруг себя. Они мое окружение и моя поддержка.

Дочка Ксении была отличницей

- Как вы думаете, ваших близких можно было спасти?

- Я стараюсь не вспоминать тот день. Это тяжело. Я не думаю, можно ли было спасти или кто виноват. Если думать об этом, то медленно сходишь с ума. Я благодарна жизни, что 12 лет мы были счастливыми с дочкой и мужем. Не хочу держать в сердце злобу и обиду. Я хочу думать о светлом, хорошем. Жить с благодарностью к тем людям, которые были рядом со мной. Они за свою жизнь много добились. Мой муж спасал своих пациентов. Дочка имела успехи в спорте, была отличницей в школе, у нее было много друзей. Она тоже жила полной счастливой жизнью. Я ведь ничего не могу поменять. Я хочу вспоминать их с любовью. Для всего остального есть следственные органы.

- Вы год назад череду трагедий назвали злым роком…

- Злой рок, да, наверное. Я не могу этим управлять. Племянница погибла. Потом вся моя семья. Я похоронила своих близких тоже в Керчи. Мой муж мечтал там жить рядом с морем. И дочка любила этот город. Они рядышком там все. Закончится карантин и я, наконец, смогу поехать к ним.

- Вы сможете завести новую семью?

- Пока я об этом не думаю. И даже не могу это себе представить. Я не знаю, что будет дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707142" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево погиб «хирург от Бога».Его называли «хирургом от Бога». Он спас тысячи жизней! Но его собственная жизнь, как и жизнь его маленькой дочки, оборвались в горящем самолёте...

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