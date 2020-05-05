2020-05-05T18:16:22+03:00
Общество

97-летняя ветеран войны из Петербурга отправила вязаные носки в подарок 100-летнему британцу Тому Муру, собравшему врачам 28 миллионов фунтов

Сама Зинаида Корнева также организовала сбор средств для медиков, ей перечислили уже 1,8 миллиона рублей [видео]
Петр КИБЕР
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Ветеран войны из Петербурга связала подарок 100-летнему британцу Тому Муру и собрала 1,8 миллиона рублей для российских врачей.Ветеран войны из Петербурга связала подарок 100-летнему британцу Тому Муру и собрала 1,8 миллиона рублей для российских врачей.Фото: Личный архив героя публикации
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Два ветерана Второй мировой войны помогают врачам справиться с коронавирусом. В Британии сбор средств организовал 100-летний Том Мур, а в Петербурге его примеру последовала Зинаида Корнева. И всего за несколько дней ей уже удалось собрать увесистую сумму почти в 1,8 миллиона рублей. А кроме этого петербургская пенсионерка отправила подарок своему английскому «коллеге».

- Бабушка Зина уложила в коробку носки, которые сама связала Тому на его недавний 100-летний юбилей, а также флаг Победы, георгиевскую ленточку и поздравительную открытку с отрывком из стихотворения трогательной подписью, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» родственники Зинаиды Антоновны.

Вместе с носками в Британию отправится и стихотворное послание. Фото: Личный архив героя публикации

Вместе с носками в Британию отправится и стихотворное послание.Фото: Личный архив героя публикации

Кроме теплых носков ветеран Сталинградской битвы, одной из самых кровавых и жестоких в истории мировых войн, приложила и листок с трогательным обращением в британскому ветерану «Дорогой Том» и четверостишием поэта Михаила Матусовского:

«В огне сражений вместе мы горели,

Мы не умели вполнакала тлеть.

И если все мы это одолели,

То старость тоже сможем одолеть».

Подписано послание просто: С любовью из России. Зинаида. 5 мая 2020 года. Эти строки 97-летняя Зинаида Корнева написала сама.

Напомним, что ранее Зинаида Антоновна записала видеообращение к Тому Муру, в котором восхитилась характером ветерана и его помощью местным врачам.

- Том, Вы сильный человек и настоящий солдат! Мы вместе с вами победили фашизм, а сейчас вместе боремся с этим вирусом. Я хочу сделать Вам подарок к дню рождения – связать носки. Пусть они, с любовью из России, согревают Вас. И хочу от имени российских ветеранов объявить сбор средств для наших врачей, которые сами заразились коронавирусом. Обнимаю Вас! Вместе мы победим, - говорилось в послании, которое цитировала и британская пресса.

Надо сказать, что 97-летняя петербурженка имеет все основания считать себя победителем. Она молодой девушкой попала в одно из самых страшных сражений войны - Сталинградское.

- Нас везли в Сталинград в товарных вагонах. Когда привезли, наш батальон отправили обучаться в Калмыкию. Нам, девчонкам 18-20 лет, обрезали косы, – и началась строевая подготовка, как у мужчин, - вспоминает сама ветеран.

Потом Зинаида Антоновна выучилась на зенитчицу-наводчицу и для нее началась война. Ее молодая девушка прошла всю и закончила сражаться в 1945-м в поверженном Берлине.

Зинаида Корнева отправила подарок 100-летнему британцу Тому Муру, который организовал сбор средств во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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