Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года: Еще 312 человек

За сутки в России зафиксировано 10559 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 мая 2020 года - 312 человек. Всего с начала эпидемии в Северной столицы зарегистрировано уже более 5884 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зафиксировано 10559 зараженных, 1462 выздоровевших и 86 смертельных случаев. Из них в Санкт-Петербурге заразились 312 человек, еще 64 выздоровели и 3 умерли, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Так, с начала пандемии в Северной столице вылечились уже 1532 человека. Также за последние сутки были проведены новые обследования на коронавирус. Результаты тестирования станут известны спустя несколько дней.

Кроме того, в Ленинградской области зарегистрировано 51 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии их число достигло 1200 человек.

Напомним, что накануне, 5 мая, впервые с начала пандемии, в Петербурге число выздоровевших за сутки пациентов (271) превысило количество заразившихся коронавирусом (226).