2020-05-05T14:03:30+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Петербурге впервые превысило количество новых заболевших

За сутки из больниц города был выписан 271 человек
Петр КИБЕР
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В Петербурге от коронавируса вылечилось больше пациентов, чем заболели.В Петербурге от коронавируса вылечилось больше пациентов, чем заболели.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Впервые с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге произошло знаменательное событие. 5 мая число вылечившихся от инфекции горожан превысило количество заболевших. За сутки.

- По состоянию на 10:35 5 мая в Петербурге зафиксировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 5572 человека. 271 пациент за сутки вылечился, - сообщает всероссийский Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от COVID-19 смогли вылечится 1468 человек, находившихся в петербургских больницах. Еще 37 пациентов скончались. За последние сутки смертельных случаев не было.

На данный момент в городе 4067 человек, находящихся в активной стадии заболевания короноавирусной инфекцией. Большая часть из них находится в стационарах, пациентам с легкой формой болезни врачи могут разрешить соблюдать карантин в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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