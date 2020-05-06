Поддержите «Теремок» в период пандемии

Дорогие судари и сударыни! Петербуржцы!

Больше двадцати лет назад в нашем городе открылся первый уличный киоск, в котором выпекались горячие румяные блины с сытными и сладкими начинками. Это было начало славной истории, которую сегодня все вы знаете под именем «Теремок».

За годы работы мы создали уникальную команду численностью более 2000 человек и по-настоящему качественный продукт, которому доверяют жители Петербурга от мала до велика. Открыли 39 киосков, в которых удобно взять еду с собой, и 97 ресторанов, где приятно по-домашнему перекусить в будничной суете или полноценно отдохнуть всей семьей.

Пандемия коронавируса застала нас, как и всех жителей планеты, врасплох и изменила привычный уклад жизни. Было бы ложью сказать, что нынешняя ситуация нас не беспокоит. Мы прекрасно понимаем, что последствия пандемии и для бизнеса, и для граждан будут колоссальными. Но в то же время, любой кризис – это переломный момент, в котором помимо тревоги и проблем есть много возможностей измениться к лучшему.

Сейчас наша главная задача – это сохранить компанию. Чтобы гости могли по-прежнему вкусно и полезно питаться вне дома, а сотрудники – работать и заботиться о своих семьях. Мы сделали все, что в наших силах, для того, чтобы продукция «Теремка» оставалась доступной для горожан в период самоизоляции.

Многие из наших ресторанов продолжают работу в формате «навынос» (список работающих точек – здесь), запущена доставка оптовых заказов в офисы и на дом (подробности по телефону 8-911-700-94-22), также можно сделать заказ через сервисы Яндекс.Еда и Delivery Club. Сформированы специальные выгодные предложения, чтобы самоизоляция не стала поводом отказать себе в любимых блюдах.

Мы, как всегда, гарантируем абсолютную безопасность нашей продукции! В дополнение к стандартным алгоритмам контроля качества на производстве и в ресторанах принят еще ряд мер, рекомендованных ВОЗ и Роспотребнадзором в связи со сложившейся ситуацией. Сотрудники производства и торговых точек проходят ежедневный инструментальный и визуальный контроль состояния здоровья, работают в средствах индивидуальной защиты, тщательно дезинфицируют контактные поверхности. Мы не жертвуем нашими принципами даже в такой сложный период, и производим безопасный продукт высокого качества.

Дорогие друзья! Мы гордимся огромным количеством лояльных гостей и благодарим вас за доверие. Пожалуйста, поддержите «Теремок» в этот непростой период! Каждый ваш заказ, каждый добрый отзыв в социальных сетях вдохновляют нас и дают силы двигаться дальше.

Мы не знаем, какие испытания нам предстоит пройти, но уверены – с вашей поддержкой мы непременно справимся, и через время наши рестораны вновь наполнятся вкусными ароматами, счастливыми лицами и душевными разговорами. Пожалуйста, берегите себя и оставайтесь с нами!

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