«Балтийский дом» приготовил подарок петербуржцам к 9 мая

К Празднику великой Победы театр-фестиваль «Балтийский дом» подготовил специальную программу. С 4 по 10 мая на сайте и в соцсетях театра пройдет проект «Победа. Одна на всех». Бессмертный полк театра, семейные истории актеров старшего поколения, стихи и песни военных лет в исполнении балтдомавцев разных поколений – каждый день театр вместе со своими зрителями будет говорить и вспоминать!

Итак, с 4 по 9 мая пройдет «Бессмертный полк Балтийского дома». Актеры поделятся фотографиями из семейного альбома, историями о близких, героически сражавшихся на фронте или трудившихся в тылу, об их подвигах и непростой судьбе.

Начало: 18.00.

Фото: пресс-служба театра.

9 мая состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «Победа. Одна на всех». Представители разных поколений актеров «Балтийского дома» прочтут стихи поэтов-фронтовиков, исполнят любимые песни военных лет, Особую роль в композиции занимает видеоряд, состоящий из отрывков всем известных советских фильмов: «Летят журавли», «Дом, в котором я живу», «А зори здесь тихие», «Офицеры» и др. В проекте принимают участие: з.а. России Ирина Конопацкая, артисты Наталья Виноградова, Елена Карпова, Варвара Маркевич, Мария Мещерякова, Ирина Муртазаева, Анна Полюшко, Арсений Воробьев, Игорь Гоппиков, Дехиар Гусев, Олег Коробкин, Андрей. Тенетко.

Начало: 18.00.

10 мая пройдет трансляция спектакля «Ольга. Запретный дневник», режиссер Игорь Коняев. Постановка была создана к 100-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц. В главной роли народная артистка России Эра Зиганшина.

Начало: 20.00.