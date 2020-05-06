Смольный подготовил второй пакет мер по поддержке бизнеса

Власти Петербурга закончили формирование второго пакета мер по поддержки городского бизнеса во время ограничительных мер по коронавирусу. Губернатор Александр Беглов рассказал о новых льготах Владимиру Путину в ходе дистанционного заседания.

Пакет освобождает от налога на имущество в размере 50% гостиницы, ТЦ, санатории площадью не менее 1 тысячи «квадратов». При этом организации должны снизить или совсем освободить арендаторов их имущества от арендной платы на период режима самоизоляции.

Также планируется снизить ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств, а также инновационных предприятий. Вдобавок субсидии предоставят организациям культуры, но только на компенсацию их затрат в период ограничительных мер.

Для представителей малого и среднего бизнеса Петербурга введут мораторий на штрафы и пени. Помимо этого предлагается обеспечить беззалоговые займы малым и средним предприятиям в размере 50% НДФЛ, который они выплатили в прошлом году, и «докапитализировать» Фонд развития промышленности на 1 млрд рублей.

- Крупнейшие банки города выдают кредиты под 0% малым и средним предприятиям на выплату зарплат сотрудникам и реализуют программу льготного ипотечного кредитования. Полный перечень банков и их льгот можно найти на сайте администрации Петербурга, - отмечают в Смольном.

Вовремя внесли деньги в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Его докапитализировали 1 млрд рублей. Из них 700 млн рублей пойдут на программу предоставления поручительств, а 300 миллионов – на выдачу микрозаймов бизнесменам.

С 18 марта по 29 апреля по специальной программе предоставления поручительств заключили уже 33 договора на сумму 415 млн рублей. Малому и среднему бизнесу выдали 18 займов на сумму 53,7 млн рублей, в том числе 6 займов на сумму 26,3 млн рублей по ставке 1% для малых и средних предприятий, которые выпускают средства индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарства и медицинскую технику.

Работает и Фонд развития промышленности города. Сейчас он снизил ставки по займам для предприятий до 1% и увеличил сумму займа по всем программам вплоть до 200 млн рублей.

- Однако это коснется лишь программ «Проекты развития», «Приобретение оборудования», «Займы на рефинансирование кредитов, использованных для приобретения оборудования», «Первый взнос по лизингу». Для проектов по перепрофилированию производства Фонд в 2020 году может предоставить займы на сумму более 400 млн рублей, - добавляют в Смольном.

Добавим, что ранее власти Петербурга определили порядок включения организаций в список системообразующих предприятий.