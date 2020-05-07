2020-05-08T00:31:19+03:00
Происшествия

«Я извиняюсь перед всеми»: Полицейские нашли женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле

Мать двоих детей раскаялась и попыталась сбросить всю вину на жизненные трудности [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полицейские Петербурга нашли вандалку, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле. Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиПолицейские Петербурга нашли вандалку, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Полицейские Санкт-Петербурга оперативно нашли женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле. ЧП произошло в четвертом часу ночи 6 мая. Установить ее личность помогли камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что Вечный огонь потушила 27-летняя мать двоих детей. Женщина попыталась оправдаться перед полицейскими, якобы на "вандализм" ее толкнули жизненные трудности. Дама попросила прощения на камеру у всех горожан, сбросив всю свою вину на проблемы.

- Я очень прошу прощения, сделала это не нарочно. У нас нет жилья, мы боремся за него, - пыталась оправдаться дама. - Двое маленьких детей. Самый младший сейчас готовится к операции. Я в расстроенных чувствах ехала от мамы. И пыталась заглушить боль и свои страхи. Вы меня простите, я правда сделала это не нарочно. Извините, пожалуйста.

Полицейские уже привлекли даму к административной ответственности.

Женщина, потушившая Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, объяснила свой поступок.Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU

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