«Я извиняюсь перед всеми»: Полицейские нашли женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле

Полицейские Санкт-Петербурга оперативно нашли женщину, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле. ЧП произошло в четвертом часу ночи 6 мая. Установить ее личность помогли камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что Вечный огонь потушила 27-летняя мать двоих детей. Женщина попыталась оправдаться перед полицейскими, якобы на "вандализм" ее толкнули жизненные трудности. Дама попросила прощения на камеру у всех горожан, сбросив всю свою вину на проблемы.

- Я очень прошу прощения, сделала это не нарочно. У нас нет жилья, мы боремся за него, - пыталась оправдаться дама. - Двое маленьких детей. Самый младший сейчас готовится к операции. Я в расстроенных чувствах ехала от мамы. И пыталась заглушить боль и свои страхи. Вы меня простите, я правда сделала это не нарочно. Извините, пожалуйста.

Полицейские уже привлекли даму к административной ответственности.