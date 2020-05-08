2020-05-08T11:34:57+03:00
Общество

Память о подвиге будет жить вечно

В этом году мы отмечаем знаменательную дату - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне
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Пять лет назад в Лисьем Носу был открыт самый большой памятник в Приморском районе. Фото из архива фонда.Пять лет назад в Лисьем Носу был открыт самый большой памятник в Приморском районе. Фото из архива фонда.
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Все дальше уходят от нас те героические и трагические времена, и тем выше мы ценим подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя нашей Родины. Он вечно будет служить примером мужества и самоотверженности.

ДОРОГА МУЖЕСТВА

Пять лет назад, в канун 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Лисьем Носу был открыт самый большой памятник в Приморском районе города на Неве - «Дорога мужества».

Монумент посвящен Малой дороге жизни и подвигу жителей Ленинграда, Лисьего Носа, станции Горской, Кронштадта и Ораниенбаума. Именно через Лисий Нос была осуществлена уникальная операция - переброска на южный берег Финского залива целой армии, которая с Ораниенбаумского плацдарма начала разгром немцев под городом на Неве. В результате состоялось полное снятие вражеской осады.

Центральная скульптура композиции - воин, держащий в руке горящий фонарь - символ жизни в блокадном городе. За ним размещены четыре гранитные стелы с барельефами, изображающими события войны.

Автор памятника - скульптор Виктор Новиков. Блокадник, встретивший войну 12-летним подростком, до открытия памятника не дожил полгода. Дело Новикова продолжил его ученик и помощник - скульптор Андрей Поляков. Президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков выступил архитектором монумента и руководителем строительства.

Президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав ЗАРЕНКОВ. Фото из архива фонда.

Президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав ЗАРЕНКОВ. Фото из архива фонда.

МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ

Однако после открытия монумента «Дорога мужества» выяснилось, что многие, даже жители Лисьего Носа, не знали о событиях, происходивших на их родной земле в годы войны. Тогда Вячеслав Заренков принял решение об издании книжной серии, посвященной теме блокады и битве за Ленинград.

Во имя сохранения памяти о героическом подвиге ленинградцев фонд «Созидающий мир» решил провести собственное историческое расследование о Малой дороге жизни. За него взялся петербургский журналист и писатель Анатолий Аграфенин. В эту работу также включилось много людей, готовых поделиться военными историями своих семей. Так удалось собрать и сохранить множество уникальных фактов.

В итоге увидела свет первая книга - «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни». О Малой дороге жизни до сих пор известно немного, притом что это целая система путей сообщения, выполнявшая во многом те же функции, что и Дорога жизни, проходившая по льду Ладожского озера, которая действовала с ноября 1941 года до полного освобождения Ленинграда 27 января 1944 года. Благодаря этой магистрали удалось организовать бесперебойную связь Ленинграда с Кронштадтом и Ораниенбаумом, оказавшимися в двойном кольце блокады. По сути, Малая дорога жизни стала Дорогой ленинградской победы.

ПУТЬ НА ОСТРОВА

Вторая книга - «Неизвестная блокада: путь на острова» - посвящена военному прошлому островов Финского залива. Прежде всего в ней рассказывается о тех, кто встал на оборону Ленинграда осенью 1941 года. Это за- щитники латвийского города Лиепаи, Моонзундского архипелага, полуострова Ханко, участники Таллинского перехода, спасшие Балтийский флот от наступавших гитлеровцев. Анатолий Аграфенин повествует о борьбе за малые острова в Финском заливе, уникальной судьбе Ораниенбаумского пятачка, ставшего стратегическим плацдармом разгрома гитлеровских войск. В книге достоверно описано, что Ленинград не смирился с судьбой осажденного города. С первых дней блокады предпринимались

отчаянные попытки прорвать вражеское кольцо. Первым это удалось осуществить советским подводникам, выходившим в рейды в глубокий германский тыл на Балтике. Все это стало возможно благодаря созданным на островах Сескар и Лавенсаари военно-морским базам, героически державшимся все годы битвы за Ленинград. Автором показаны и портреты героев, и курьезные случаи, и подвиги.

Три издания рассказывают об истории блокады и войны, о том, что должен знать каждый. Фото из архива фонда.

Три издания рассказывают об истории блокады и войны, о том, что должен знать каждый. Фото из архива фонда.

ДВЕ ДОРОГИ

В третьей книге - «Неизвестная блокада: две дороги» - рассказывается, как начиналась и осуществлялась работа этих важнейших для выживания осажденного города уникальных магистралей. Летом по воде, зимой по льду доставляли в сражающийся город хлеб и оружие, медикаменты и топливо. Из блокадного кольца вывозили обессилевших людей, раненых и прежде всего детей.

В издании отражена история блокады и войны - от 22 июня 1941 года до взятия Берлина - не только на основе фактов и документов, но и устами людей, с которыми писатель был знаком лично. Благодаря этому в книге появились очень живые, эмоциональные истории. Подвигу советских граждан также посвящены изданные фондом «Созидающий мир» сборник «Память огненных лет» и книга Виктора Шмакова «Дорогое прошлое» - воспоминания участников и очевидцев событий Великой Отечественной войны. Страницы этих изданий напоминают о том, что еще не так давно, три поколения назад, была другая жизнь - жизнь, которую отдали во имя нашей.

САЛЮТ ПОБЕДЫ

Ежегодно в честь празднования Дня Победы под эгидой проекта «Созидающий мир» на различных петербургских площадках проходят концерты «Салют Победы» лауреатов международных и всероссийских конкурсов Натальи Михайловой и Дениса Федоренко.

Песню «День Победы» поет весь зал. Фото из архива фонда.

Песню «День Победы» поет весь зал. Фото из архива фонда.

В концертной программе звучат песни военных лет, романсы, лирические произведения 70-80-х годов, а также страстные танго, зажигательные регтаймы и ностальгические вальсы известного петербургского композитора Леонида Левашкевича в исполнении оркестра «Маэстро». Зрители с удовольствием подпевают «Катюшу», «Смуглянку», «Эх, Андрюша». Когда звучат слова «День Победы, как он был от нас далек…», зал начинает подниматься, и со слезами на глазах эту песню поют все.

СКАЗАНО!

Президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав ЗАРЕНКОВ: «День Победы - особый праздник. В этот день все мы низко склоняемся перед теми, кто, не щадя своей жизни, сражался на фронте и трудился в тылу. Победа досталась нам очень дорогой ценой. В России нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Коллектив фонда «Созидающий мир» бережно хранит память о тех грозных и героических днях, обо всех, кто, защищая наш город и нашу страну, подарил жизнь следующим поколениям. Мы помним, чтим и гордимся! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! В этот славный день примите низкий поклон за ваши дела, за ваш подвиг, за ваши страдания! От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, заботы близких, мира и счастья!»

Наталия БЕРЗИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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