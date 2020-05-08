Память о подвиге будет жить вечно

Все дальше уходят от нас те героические и трагические времена, и тем выше мы ценим подвиг, который совершили наши отцы, деды и прадеды во имя нашей Родины. Он вечно будет служить примером мужества и самоотверженности.

ДОРОГА МУЖЕСТВА

Пять лет назад, в канун 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Лисьем Носу был открыт самый большой памятник в Приморском районе города на Неве - «Дорога мужества».

Монумент посвящен Малой дороге жизни и подвигу жителей Ленинграда, Лисьего Носа, станции Горской, Кронштадта и Ораниенбаума. Именно через Лисий Нос была осуществлена уникальная операция - переброска на южный берег Финского залива целой армии, которая с Ораниенбаумского плацдарма начала разгром немцев под городом на Неве. В результате состоялось полное снятие вражеской осады.

Центральная скульптура композиции - воин, держащий в руке горящий фонарь - символ жизни в блокадном городе. За ним размещены четыре гранитные стелы с барельефами, изображающими события войны.

Автор памятника - скульптор Виктор Новиков. Блокадник, встретивший войну 12-летним подростком, до открытия памятника не дожил полгода. Дело Новикова продолжил его ученик и помощник - скульптор Андрей Поляков. Президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков выступил архитектором монумента и руководителем строительства.

Президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав ЗАРЕНКОВ. Фото из архива фонда.

МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ

Однако после открытия монумента «Дорога мужества» выяснилось, что многие, даже жители Лисьего Носа, не знали о событиях, происходивших на их родной земле в годы войны. Тогда Вячеслав Заренков принял решение об издании книжной серии, посвященной теме блокады и битве за Ленинград.

Во имя сохранения памяти о героическом подвиге ленинградцев фонд «Созидающий мир» решил провести собственное историческое расследование о Малой дороге жизни. За него взялся петербургский журналист и писатель Анатолий Аграфенин. В эту работу также включилось много людей, готовых поделиться военными историями своих семей. Так удалось собрать и сохранить множество уникальных фактов.

В итоге увидела свет первая книга - «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни». О Малой дороге жизни до сих пор известно немного, притом что это целая система путей сообщения, выполнявшая во многом те же функции, что и Дорога жизни, проходившая по льду Ладожского озера, которая действовала с ноября 1941 года до полного освобождения Ленинграда 27 января 1944 года. Благодаря этой магистрали удалось организовать бесперебойную связь Ленинграда с Кронштадтом и Ораниенбаумом, оказавшимися в двойном кольце блокады. По сути, Малая дорога жизни стала Дорогой ленинградской победы.

ПУТЬ НА ОСТРОВА

Вторая книга - «Неизвестная блокада: путь на острова» - посвящена военному прошлому островов Финского залива. Прежде всего в ней рассказывается о тех, кто встал на оборону Ленинграда осенью 1941 года. Это за- щитники латвийского города Лиепаи, Моонзундского архипелага, полуострова Ханко, участники Таллинского перехода, спасшие Балтийский флот от наступавших гитлеровцев. Анатолий Аграфенин повествует о борьбе за малые острова в Финском заливе, уникальной судьбе Ораниенбаумского пятачка, ставшего стратегическим плацдармом разгрома гитлеровских войск. В книге достоверно описано, что Ленинград не смирился с судьбой осажденного города. С первых дней блокады предпринимались

отчаянные попытки прорвать вражеское кольцо. Первым это удалось осуществить советским подводникам, выходившим в рейды в глубокий германский тыл на Балтике. Все это стало возможно благодаря созданным на островах Сескар и Лавенсаари военно-морским базам, героически державшимся все годы битвы за Ленинград. Автором показаны и портреты героев, и курьезные случаи, и подвиги.

Три издания рассказывают об истории блокады и войны, о том, что должен знать каждый. Фото из архива фонда.

ДВЕ ДОРОГИ

В третьей книге - «Неизвестная блокада: две дороги» - рассказывается, как начиналась и осуществлялась работа этих важнейших для выживания осажденного города уникальных магистралей. Летом по воде, зимой по льду доставляли в сражающийся город хлеб и оружие, медикаменты и топливо. Из блокадного кольца вывозили обессилевших людей, раненых и прежде всего детей.

В издании отражена история блокады и войны - от 22 июня 1941 года до взятия Берлина - не только на основе фактов и документов, но и устами людей, с которыми писатель был знаком лично. Благодаря этому в книге появились очень живые, эмоциональные истории. Подвигу советских граждан также посвящены изданные фондом «Созидающий мир» сборник «Память огненных лет» и книга Виктора Шмакова «Дорогое прошлое» - воспоминания участников и очевидцев событий Великой Отечественной войны. Страницы этих изданий напоминают о том, что еще не так давно, три поколения назад, была другая жизнь - жизнь, которую отдали во имя нашей.

САЛЮТ ПОБЕДЫ

Ежегодно в честь празднования Дня Победы под эгидой проекта «Созидающий мир» на различных петербургских площадках проходят концерты «Салют Победы» лауреатов международных и всероссийских конкурсов Натальи Михайловой и Дениса Федоренко.

Песню «День Победы» поет весь зал. Фото из архива фонда.

В концертной программе звучат песни военных лет, романсы, лирические произведения 70-80-х годов, а также страстные танго, зажигательные регтаймы и ностальгические вальсы известного петербургского композитора Леонида Левашкевича в исполнении оркестра «Маэстро». Зрители с удовольствием подпевают «Катюшу», «Смуглянку», «Эх, Андрюша». Когда звучат слова «День Победы, как он был от нас далек…», зал начинает подниматься, и со слезами на глазах эту песню поют все.

СКАЗАНО!

Президент фонда «Созидающий мир» Вячеслав ЗАРЕНКОВ: «День Победы - особый праздник. В этот день все мы низко склоняемся перед теми, кто, не щадя своей жизни, сражался на фронте и трудился в тылу. Победа досталась нам очень дорогой ценой. В России нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Коллектив фонда «Созидающий мир» бережно хранит память о тех грозных и героических днях, обо всех, кто, защищая наш город и нашу страну, подарил жизнь следующим поколениям. Мы помним, чтим и гордимся! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! В этот славный день примите низкий поклон за ваши дела, за ваш подвиг, за ваши страдания! От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, заботы близких, мира и счастья!»

Наталия БЕРЗИНА