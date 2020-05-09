Музей железных дорог России расскажет о подвиге железнодорожников в годы ВОВ

Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны противостояли врагу с первых часов и каждый день вносили свой вклад в приближение победы: эвакуировали мирных жителей и предприятия, доставляли грузы и перевозили дивизии к местам сражений. Отражать бесчисленные наземные и воздушные атаки помогали бронепоезда, а санитарные составы увозили раненых бойцов с прифронтовой полосы.

В преддверии 9 Мая об этих и других героических поступках железнодорожников расскажет Музей железных дорог России. К 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне сотрудники музея подготовили два исторических проекта. Первый - издание о железнодорожной технике, которая в годы ВОВ работала на Дороге победы, в военно-санитарных эшелонах, на перевозке фронтовых грузов и стала свидетелем героизма воинов и тружеников тыла, а сегодня хранится в музее. Все материалы будут опубликованы в виде буклета, а также на сайте в онлайн-формате. Накануне выхода проекта рассказываем о самых интересных образцах техники, вошедших в экспозицию.

Фото предоставлено Музеем железных дорог России.

КРЫТЫЙ ВАГОН Ю 657582

Неофициально вагон такого типа прозвали теплушкой. Догадаться почему - несложно. Изначально он предназначался для перевозки грузов весом до 1000 пудов (около 16 тысяч кг. - Прим. ред.). Во время войны вагоны усовершенствовали для воинских перевозок: утепляли с помощью войлока и дополнительных щитов, чтобы закрыть щели. Всего в теплушке помещались восемь лошадей или 40 человек. Условия проживания были спартанскими. Для перевозки людей устанавливались деревянные нары в два, а то и в три яруса. В центре теплушки стояла одна или две печки. Интерьер вагона, находящегося в музее, хорошо передает атмосферу военного времени: у печки-буржуйки сидят двое железнодорожников, пытаясь согреться после нелегкой рабочей смены. Именно теплушка наряду с танком Т-34 и «катюшей» стала одним из символов героизма и победы - в таких вагонах наши солдаты ехали на войну, а в 1945 году возвращались домой.

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА ТМ-III-12

Еще одна гордость музея - железнодорожная артиллерийская установка ТМ-III-12. Махина весом 340 тонн могла выстрелить на расстояние 35 км. В 1941 году ее использовали для сдерживания финских войск. Всего Николаевским заводом имени Андрэ Марти было построено три такие машины. Каждая установка комплектовалась несколькими спецвагонами, необходимыми для стрельбы: вагонами для снарядов и зарядов, вагоном - пультом управления стрельбой и даже электростанцией.

Фото предоставлено Музеем железных дорог России.

ТОВАРНЫЙ ПАРОВОЗ Ов 6640 Легендарная «овечка» - один из старейших экспонатов Музея железных дорог России. У Ов 6640, которому уже 118 лет, богатая история. После Гражданской войны он оказался на Екатерининской железной дороге, а в 1930-е годы выполнял маневровую работу на станции Киев-Петровка. В годы Великой Отечественной войны он, как и другие «овечки», стал локомотивом бронепоезда. Также этот паровоз можно увидеть в фильмах «Хождение по мукам», «Край» и других кинолентах.

Фото предоставлено Музеем железных дорог России.

О Выставке

Второй проект Музея железных дорог России, приуроченный к годовщине победы, - выставка «Поезда милосердия». Чтобы ее посетить, выходить из дома не придется. Все желающие смогут зайти на сайт музея и стать участниками онлайн-экскурсии. Зрителям покажут хронику сражений и побед глазами железнодорожников, врачей и военных, работавших плечом к плечу в военно-санитарных составах и перевезших за время ВОВ миллионы выбывших из строя бойцов. В экспозицию, созданную совместно с Военно-медицинским музеем, вошло 200 экспонатов: уникальные фотографии, медицинские инструменты и форма врачей времен войны, станок для перевозки тяжелораненых и больных конструкции НИИСИ-42 в натуральную величину, чертежи, книги и многое другое.

НА ЗАМЕТКУ Видеозапись о «Поездах милосердия» доступна на сайте музея и в официальной группе музея в ВКонтакте.