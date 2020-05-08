2020-05-09T09:48:59+03:00
Досуг

Ко Дню Победы телеканал «Санкт-Петербург» подготовил праздничную программу вещания

Зрители увидят парад авиации, концерты, художественные и исторические фильмы
Маргарита РЕПИНА
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День Победы на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: пресс-служба телеканала.День Победы на телеканале «Санкт-Петербург». Фото: пресс-служба телеканала.
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Впервые праздник Великой Победы пройдет дома, но никто не останется в стороне. 9 мая зрителей телеканала «Санкт- Петербург» ждут прямые включения с мест проведения праздничных мероприятий. Зрители увидят пролет авиации ко Дню Победы и строй военных кораблей в акватории Невы, документальные и художественные фильмы, вспомнят имена и судьбы героев войны, услышат фронтовые песни и стихи. Кроме того, они смогут присоединиться к акции «Лента Памяти» и узнать о проектах, которые подхватили эстафету «Бессмертного полка» онлайн.

10.00 – Телеканал подготовил трансляцию пролёта авиации сразу с нескольких точек: с Пискаревского мемориала, Петропавловской крепости, с крыши Зимнего дворца и с колоннады Исаакиевского собора.

С 11:00 до 13:00 - Телемост «Марафон Памяти» в рамках межрегиональной художественной акции «Кабель жизни», посвященной 75-летию Победы. Акция объединяет вокруг истории прорыва энергетической блокады Ленинграда современный Санкт-Петербург, Волхов, Кобону и Новую Ладогу.

12.00 - Полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости.

16.00 - Праздничный концерт «Музыка Победы», в котором примут участие вокалисты Мариинского театра – Алексей Марков, Вадим Кравец, Екатерина Сергеева, Ирина Матаева, Григорий Чернецов, Александр Трофимов, Карина Чепурнова, Владимир Целебровский. Они исполнят известные композиции военных лет на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Уникальной стилистической особенностью и связующей эмоциональной нитью концерта станет поэтический видеомарафон. Пронзительные строки о Войне и Победе прочитают артисты театра и кино, музыканты, композиторы, режиссеры, рок-исполнители.

18:55 - «Светлой памяти павших». Минута молчания

19:00 - Праздничный концерт «Песни, победившие войну». У этого концерта звезд российской эстрады своя особая – ленинградская атмосфера.

Концертные номера артистов – мини-истории о Войне, Подвиге, Героях и Победе. В концерте принимают участие Петр Захаров, Светлана Крючкова, Елена Север, Валерия, Полина Гагарина, Василий Герелло, Григорий Чернецов, Татьяна Буланова и другие артисты.

22:00 - Праздничные залпы ко Дню Победы.

9 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» состоится долгий и обстоятельный разговор о войне и о цене Победы, участниками которого станут ветераны, блокадники, дети войны, историки, общественные деятели, известные горожане, артисты театра и кино, музыканты. Личные истории, фото, поздравления – вместе со всей страной мы вспомним тех, кто воевал, погиб или пережил ту войну, видел ее и участвовал в тех эпохальных событиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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