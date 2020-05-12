2020-05-12T11:09:39+03:00
Новости компаний

МегаФон запустил новый тариф, включающий самые востребованные услуги

Оператор предложил только нужное для работы из дома
Маргарита РЕПИНА
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МегаФон запустил новый тариф, включающий самые востребованные услуги,МегаФон запустил новый тариф, включающий самые востребованные услуги,
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Во время самоизоляции люди стали дольше сидеть в интернете. Только в апреле мобильный трафик передачи данных в сети МегаФона увеличился на 10-12%, а домашнегоинтернета– до60%. Такой рост связан с изменениями в привычной жизни абонентов: переход на удаленную работу, необходимости поддерживать связь с семьей и близкими на расстоянии.

Чтобы удовлетворить потребности абонентов в интернет-трафике, МегаФон разработал специальное предложение. Оно позволяет получить самые необходимые услуги– мобильный и домашний интернет – за умеренную плату.

Новый тариф получил название «Объединяй! Дваинтернета» и включает безлимитный домашний и мобильный интернет. При необходимости абонент может арендовать Wi-Fi-роутер,чтобы сразу начать пользоваться услугами.

- Новый тариф разработан для тех, кому сейчас необходим мобильный и домашний интернет с хорошей скоростью, и позволяет не платить за дополнительные услуги, если в них нет потребности, - отмечает ответственный за фиксированные и конвергентные услуги МегаФона для частных клиентов Андрей Егоров.

-Конвергентный тариф обходится пользователю дешевле, чем предложения разных операторов связи. При этом сейчас мы даем возможность пользоваться услугами со скидкой 50% от абонентской платы на протяжении шести месяцев.

В тариф «Объединяй! Дваинтернета» также входит пакет голосового трафика и облачное хранилище файлов «МегаДиск» объемом 1 Тб. Подробную информацию можно узнать на сайте .

ИСТОЧНИК KP.RU

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