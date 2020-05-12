Список погибших на пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге: скончались пятеро пациентов

Большая трагедия произошла утром во вторник, 12 мая 2020 года, в Северной столице. В больнице Святого великомученика Георгия, где лечат больных с пневмонией, произошло возгорание, умерли пять человек. Комитет здравоохранения опубликовал список погибших на пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге:

Женихов Анатолий Владимирович 21.10.1958;

Рубанов Андрей Анатольевич 29.06.1960;

Борисов Юрий Николаевич 30.05.1952;

Баличев Василий Васильевич 17.08.1959;

Гвадзабия Зинаида Николаевна 27.12.1960.

Известно, что четверо мужчин находились в одной палате, где и произошло возгорание. По данным «Комсомолки» умершая женщина находилась в соседней палате. Ее причина смерти сейчас устанавливается. Она скончалась либо из-за отключения кислорода, так как находилась на аппарате ИВЛ, либо из-за крайне тяжелого состояния, в котором она находилась.

Возгорание произошло в 6 утра. По предварительных данным, произошло короткое замыкание и загорелся один из аппаратов ИВЛ. Благодаря быстрому реагирования медперсонала, которые отключили электричество, удалось предотвратить еще большую трагедию.

На данный момент следователи и прокуратура

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778597" frameborder="0"></iframe> Загоревшийся аппарат ИВЛ стал причиной пожара в больнице в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

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