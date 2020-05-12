Когда начался пожар в палате, она была в сознании: Сын погибшей рассказал, как его мама оказалась в реанимации в больнице Святого Георгия
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая унес жизни пятерых человек. Ранним утром в реанимации для больных коронавирусом, предварительно, замкнуло один из аппаратов ИВЛ. В одной из палат на шестом этаже здания произошло возгорание. Врачи, рискуя жизнями, стали эвакуировать больных. Многих удалось спасти. Но четверо пациентов, к сожалению, скончались. Пятой жертвой стала 59-летняя Зинаида Гвадзабия. Женщина была единственной погибшей, лежавшей в другой палате. Как рассказал сын пенсионерки, у его мамы не было диагноза коронавирус. Лишь подозрение на него.
- Мама заболела 5-6 мая, - рассказал "КП-Петербург" сын Зинаиды Юрий. - В последний раз мы виделись вчера, 11 мая, когда я выносил ее из дома. Ее последние слова: "Почему вечно такая засада?!" У мамы диагностировали двухстороннюю пневмонию. Она задыхалась, была бледнота, синюшные губы. Не могла дышать в лежачем положении, только сидя. Подозревали у нее коронавирус. В больнице Святого Георгия она была в сознании. К аппарату ИВЛ не подключена. Находилась в другой палате в дыхательной маске.
В больнице при пожаре погибли пятеро пациентовФото: Олег ЗОЛОТО
Более того, когда все произошло, Зинаида Гвадзабия смогла выбраться из своей палаты! Но, судя по всему, наглоталась дыма.
- Из больницы маму вывели еще живой, - вздыхает Юрий. - Она умерла от ожогов верхних дыхательных путей. Мой знакомый врач описал это таким образом. Она была в плохом состоянии, но до пожара была жива. Мы надеялись, что в больнице ее вылечат...
Юрий винит в гибели матери аппарат ИВЛ, который воспламенился в соседней палате. К врачам у него претензий нет.
- Нельзя ускорять производство, не потеряв в качестве, - поделился своим мнением Юрий. - Новый ИВЛ получили с производства, ускоренного в несколько раз! Как проконтролировать качество всех компонентов и конечного продукта, когда проводить тестирование, откуда мощности и обученный персонал?!
Пожар произошел в отделении реанимацииФото: Олег ЗОЛОТО
По неподтвержденной пока информации, загоревшийся аппарат ИВЛ был произведен на "Уральском приборостроительном заводе".
- Это аппарат "Аваента М", - пояснил Владимир Сулина, руководитель службы реанимации больницы Святого Георгия. - Их поставили к нам 1 мая. До вчерашнего дня претензий к ним не было. Мы всю жизнь будем помнить эту трагедию. Перед родственниками погибших мы чувствуем свою вину.
Сейчас в больнице уже не используют аппараты этой марки. Их не будет трогать до конца расследования. В самой компании отказались комментировать возможные причины возгорания.
- Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта, поставлялись в Петербург, - подтвердили в пресс-службе завода. - Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие. Мы ждем результатов.
В больнице пожар уже назвали "черным днем в жизни стационара".
- В момент пожара на смене работали 65 сотрудников, восемь из них были на отделении реанимации, где и произошло возгорание. Из горящего отделения эвакуировали 15 человек. Также 135 пациентов со средним легким течением болезни перевели на другую территорию, пояснил главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.
Загоревшийся аппарат ИВЛ стал причиной пожара в больнице в Петербурге.Олег ЗОЛОТО
Родственники, лежавших в больнице пациентов, вспоминают, что эвакуация проходила очень быстро.
- Отец позвонил мне в 7 утра и сказал, что в больнице пожар, их вывели на первый этаж, уже было сильное задымление, - поделилась с "КП" петербурженка, представившаяся родственником одного из пациентов. - Папа видел, что кто-то лежал на каталке, вроде женщина. Она была уже без признаков жизни. Отец успел взять только документы и телефон.
Зинаида Гвадзабия была работающим пенсионером. Трудилась монтажником раиоаппаратуры. У нее остались двое детей, внук и две внучки.
СПИСОК ПОГИБШИХ
Женихов Анатолий Владимирович 21.10.1958
Рубанов Андрей Анатольевич 29.06.1960
Борисов Юрий Николаевич 30.05.1952
Баличев Василий Васильевич 17.08.1959
Гвадзабия Зинаида Николаевна 27.12.1960
Пациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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