Когда начался пожар в палате, она была в сознании: Сын погибшей рассказал, как его мама оказалась в реанимации в больнице Святого Георгия

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая унес жизни пятерых человек. Ранним утром в реанимации для больных коронавирусом, предварительно, замкнуло один из аппаратов ИВЛ. В одной из палат на шестом этаже здания произошло возгорание. Врачи, рискуя жизнями, стали эвакуировать больных. Многих удалось спасти. Но четверо пациентов, к сожалению, скончались. Пятой жертвой стала 59-летняя Зинаида Гвадзабия. Женщина была единственной погибшей, лежавшей в другой палате. Как рассказал сын пенсионерки, у его мамы не было диагноза коронавирус. Лишь подозрение на него.

- Мама заболела 5-6 мая, - рассказал "КП-Петербург" сын Зинаиды Юрий. - В последний раз мы виделись вчера, 11 мая, когда я выносил ее из дома. Ее последние слова: "Почему вечно такая засада?!" У мамы диагностировали двухстороннюю пневмонию. Она задыхалась, была бледнота, синюшные губы. Не могла дышать в лежачем положении, только сидя. Подозревали у нее коронавирус. В больнице Святого Георгия она была в сознании. К аппарату ИВЛ не подключена. Находилась в другой палате в дыхательной маске.

В больнице при пожаре погибли пятеро пациентовФото: Олег ЗОЛОТО

Более того, когда все произошло, Зинаида Гвадзабия смогла выбраться из своей палаты! Но, судя по всему, наглоталась дыма.

- Из больницы маму вывели еще живой, - вздыхает Юрий. - Она умерла от ожогов верхних дыхательных путей. Мой знакомый врач описал это таким образом. Она была в плохом состоянии, но до пожара была жива. Мы надеялись, что в больнице ее вылечат...

Юрий винит в гибели матери аппарат ИВЛ, который воспламенился в соседней палате. К врачам у него претензий нет.

- Нельзя ускорять производство, не потеряв в качестве, - поделился своим мнением Юрий. - Новый ИВЛ получили с производства, ускоренного в несколько раз! Как проконтролировать качество всех компонентов и конечного продукта, когда проводить тестирование, откуда мощности и обученный персонал?!

Пожар произошел в отделении реанимацииФото: Олег ЗОЛОТО

По неподтвержденной пока информации, загоревшийся аппарат ИВЛ был произведен на "Уральском приборостроительном заводе".

- Это аппарат "Аваента М", - пояснил Владимир Сулина, руководитель службы реанимации больницы Святого Георгия. - Их поставили к нам 1 мая. До вчерашнего дня претензий к ним не было. Мы всю жизнь будем помнить эту трагедию. Перед родственниками погибших мы чувствуем свою вину.

Сейчас в больнице уже не используют аппараты этой марки. Их не будет трогать до конца расследования. В самой компании отказались комментировать возможные причины возгорания.

- Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта, поставлялись в Петербург, - подтвердили в пресс-службе завода. - Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие. Мы ждем результатов.

В больнице пожар уже назвали "черным днем в жизни стационара".

- В момент пожара на смене работали 65 сотрудников, восемь из них были на отделении реанимации, где и произошло возгорание. Из горящего отделения эвакуировали 15 человек. Также 135 пациентов со средним легким течением болезни перевели на другую территорию, пояснил главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778597" frameborder="0"></iframe> Загоревшийся аппарат ИВЛ стал причиной пожара в больнице в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

Родственники, лежавших в больнице пациентов, вспоминают, что эвакуация проходила очень быстро.

- Отец позвонил мне в 7 утра и сказал, что в больнице пожар, их вывели на первый этаж, уже было сильное задымление, - поделилась с "КП" петербурженка, представившаяся родственником одного из пациентов. - Папа видел, что кто-то лежал на каталке, вроде женщина. Она была уже без признаков жизни. Отец успел взять только документы и телефон.

Зинаида Гвадзабия была работающим пенсионером. Трудилась монтажником раиоаппаратуры. У нее остались двое детей, внук и две внучки.

СПИСОК ПОГИБШИХ

Женихов Анатолий Владимирович 21.10.1958

Рубанов Андрей Анатольевич 29.06.1960

Борисов Юрий Николаевич 30.05.1952

Баличев Василий Васильевич 17.08.1959

Гвадзабия Зинаида Николаевна 27.12.1960

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778601" frameborder="0"></iframe> Пациентка больницы в Петербурге рассказала об эвакуации во время пожара.

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