Дневник волонтера: «Петербуржцы рассказывают нам истории своих домов и предлагают в благодарность книги»

Елена ВОСТРОВА, 29 лет, студентка магистратуры:

«Даже в выходные думаем о наших заявителях!»

Впервые я столкнулась с волонтерством в 2011 году, когда училась в колледже на секретаря. Меня, как примерную студентку, попросили помогать Ленинградскому совету ветеранов ВДВ. Затем помогала в центре для детей, попавших в кризисную ситуацию, в 2018 году стала волонтером Чемпионата мира по футболу – работала в фан-зоне на Конюшенной площади.

В последнее время участвовала в организации футбольных матчей, но в середине марта все закончилось. В мире уже во всю бушевала эпидемия, и когда я узнала, что набирают волонтеров для помощи пожилым людям, не раздумывая решила присоединиться к команде. Муж меня поддержал. Он работает реставратором в Исаакиевском соборе, и музей ушел на карантин. Мы прошли онлайн-обучение, получили аккредитацию и с 27 марта развозим продукты и лекарства нуждающимся. Каждый день у нас от четырех до одиннадцати заявок. Берем вызовы не только в своем районе, благо в Центре городских волонтеров нам предоставили машину и заправочные карты.

Уже появились постоянные заявители. Один дедушка звонит и каждый раз первым делом говорит: «Леночка, купи мне десять штук эклеров!» Другой всегда просит привезти ему телепрограмму и сканворды. Это не входит в список продуктов первой необходимости, которые мы должны доставлять, но мы идем навстречу: понимаем, что для многих пенсионеров это возможность скрасить досуг.

9 Мая добровольцы поздравляли своих заявителей-ветеранов ФОТО: Личный архив героя публикации

В основном о помощи просят одинокие пожилые люди, причем самого разного достатка. Однажды приехали по адресу и видим через дверь, что весь коридор в квартире в золоте! Но чаще всего, конечно, люди стараются экономить. Называют магазины, где и что им купить подешевле. Конечно, стараемся выполнить такие просьбы. Одна женщина всегда просит привезти ей венскую булочку и знает магазин, где она на пятьдесят рублей дешевле, чем в крупных сетях! Такие точки мы и себе беремна заметку - потом покупаем там что-то домой.

Вообще волонтерство серьезно расширяет кругозор. За эти дни мы побывали в потрясающих домах постройки XIX века. Каждое парадное - сплошное произведение искусства! И жильцы порой рассказывают нам историиэтих зданий. Когда бы мы еще такое узнали?

В основном заявители - очень приятные люди. Постоянно норовят как-нибудь отблагодарить: то шоколадку пытаются подарить, то еще что-нибудь. Даже книги предлагали. Это так по-петербургски! Но мы, конечно, всегда отказываемся.

Работа в эти для нас - сплошное удовольствие и позитивные эмоции. Откуда еще их сейчас получить? Неоткуда. За полтора месяца взяли только несколько выходных и-то все время думали: как там наши заявители без нас?

Анастасия СВЕТЛИЧНАЯ, 26 лет, социальный педагог в школе:

«В начале эпидемии люди боялись даже выйти на лестницу»

Анастасия приходит в волонтерский штаб практически каждый деньФото: Олег ЗОЛОТО

- В волонтерстве я с 2015 года. Сейчас работаю социальным педагогом в школе, а в Центр городских волонтеров прихожу, когда есть свободное время. 30 марта нашу школу закрыли на карантин, и я, конечно, решила помогать в штабе: понимала, что нагрузка огромная и ребята одни не справятся. Сначала принимала звонки в кол-центре. Нас было семеро человек. Это были очень тяжелые дни - огромный поток обращений. Люди не совсем понимали, что происходит и как им себя вести. Одни боялись даже выйти на лестничную площадку: думали, что сразу заболеют. Другие спрашивали, нужно ли обливать хлоркой парадное. Кто-то был в сильной панике - в таких ситуациях мы переводили звонки на психологов. Пожилые люди не понимали, почему они теперь должны сидеть дома, в то время когда остальные гуляют на улице. Для них это было очень тяжело.

Потом наплыв звонков происходил каждый раз, когда в Интернете появлялась фейковая информация. Успокаивали людей, рассказывали, как обстоят дела на самом деле. И, конечно, вели большую разъяснительную работу, когда 8 апреля приняли Закон о штрафах. Люди спрашивали, могут ли их оштрафовать за прогулку на детской площадке или за прогулку возле дома…

Сейчас у нас двадцать восемь операторов. Они работаю посменно по семь человек, а я курирую весь процесс. Прихожу сюда каждый день - просто не могу иначе. Езжу на такси за свои деньги. Редко спускаюсь в метро, а если приходится - то надеваю маску и перчатки. С ребятами из центра мы знакомы уже пять лет и дружим не только по работе, но и в повседневной жизни. Поэтому помочь другу для меня важнее, чем просто посидеть дома в самоизоляции.

Конечно, хочется, чтобы эпидемия поскорее закончилась и все вернулись к обычной жизни. Больше всего я мечтаю сейчас выспаться, сходить в кино и прогуляться по городу - этого очень не хватает.

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«Знак в Санкт-Петербурге, рядом с которым делают добрые дела» - такая нехитрая инсталляция стоит рядом с Центром городских волонтеров на Васильевском острове. Перед тем как войти внутрь, представляешь, что сейчас попадешь в «центр управления космическими полетами», ведь именно здесь организовывают работу тысяч добровольцев - людей, которые во время эпидемии решили не отсиживаться дома, а помогать другим. Но нет. Штаб - это всего несколько небольших комнат (подробнее)