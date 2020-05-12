Умерла завотделением пульмонологии Елизаветинской больницы Петербурга
В Санкт-Петербурге скончалась заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон. Официально причина смерти не сообщается. Врач отдала профессии 38 лет. Лилия Суоновна имела степень кандидата наук и практиковала преподавательскую деятельность в СЗГМУ имени Мечникова. Смерть медика подтверждают как ее бывшие коллеги в соцсетях, так и в самой Елизаветинской больнице.
Бывшие коллеги скорбят по врачу. Фото: СОЦСЕТИ
- Причину смерти установит только комиссия летальных исходов. Мы пока что ничего не знаем. Официально мы не работам с COVID-пациентами. Но, если на входе у кого-то выявят тяжелую патологию, то мы не можем просто так отказаться от больного. Поэтому завоз подозрительных пациентов не исключен, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе медицинского учреждения.
Напомним, ранее в Елизаветинской больнице скорбели о бывшем коллеге-реаниматологе, который умер с подтвержденным коронавирусом. Врач дополнительно болел сахарным диабетом.
68 медиков, погибших из-за COVID-19.Врачи, медсестры, санитары… Все они были на передовой, сражались с коронавирусом. Но COVID-19 унёс их жизни. Вспомним их всех поимённо…
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ИСТОЧНИК KP.RU
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