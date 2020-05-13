Штрафы за отсутствие маски у детей в Санкт-Петербурге во время коронавируса: Юрист объяснил, на каком основании и кому его могут выписать

Прогуливаясь по Санкт-Петербургу, где с 12 мая 2020 года официально действуют масочный и перчаточный режимы, корреспонденты «Комсомолки» заметили, что придерживаются его далеко не все. Причем в числе петербуржцев, пребывающих в стадии отрицания, есть и родители с детьми. Смелых пап и мам вместе с чадами мы встретили не где-нибудь на просторах безлюдных улиц, а там, где о социальной дистанции в полтора метра и речи не идет, – в подземке.

Разбираемся, почему не все родители обеспечивают своих отпрысков средствами индивидуальной защиты и какой штраф им грозит за отсутствие маски у детей в Санкт-Петербурге во время коронавируса.

СОСКА МАСКЕ НЕ ПОМЕХА?

К счастью, в разгар пандемии в метро своих детей тащат не все. Вот только самоизоляция проблемы детских СИЗов не отменяет.

– Как совместить соску и маску? Никак, – рассуждает мама младенца. – У нас сынок к соске не приучен, но медицинскую маску на него надеть все равно нереально. В магазины, конечно, не ходим, но во время прогулок по безлюдным местам надеемся на коляску, которая закрывает его со всех сторон.

– Когда выходим за ручку, с велосипедом или с коляской на улицу чуть-чуть подышать свежим воздухом, чтобы в четырех стенах совсем с ума не сойти, надеваем детскую маску, – поделился с «Комсомолкой» отец двухлетней девочки. – Они у нас остались от предыдущих походов в поликлинику, еще до пандемии: купили в наборе с детскими бахилами. Сейчас закончатся – и даже не знаю, что делать, где искать. А перчаток детских в природе вообще не существует.

– На улицу выходим без всего, – рассказывает папа четырехлетней петербурженки. – Потому что маска (взрослая. – Прим. ред.) для дочки – тихий ужас: она хоть и бессознательно, но достаточно быстро ее срывает. Остается гулять там, где она не сможет случайно коснуться людей или предметов, которые могли до этого трогать другие.

– Наш на улицу вообще не выходит, – признался отец 12-летнего петербуржца. – А если иногда и приходится выйти, то во взрослой маске. Конечно, жалуется, хочет снять: душно. Но терпит.

ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ

По закону «Об административных правонарушениях», с 12 мая 2020 года человек без маски и/или одноразовых перчаток в Санкт-Петербурге рискует схлопотать штраф за «нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности» (статья 8_6-1). В первый раз накажут 4 000 рублей, каждая последующая прогулка без «защиты» будет стоить 5 000 рублей. Предусмотрена за гулянки без маски и ответственность по КоАП. «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС» (статья 20.6.1) обойдется в 1 000 – 30 000 рублей. А представьте, если семья вышла на беспечную прогулку полным составом.

Но есть оговорка: по закону, административная ответственность для несовершеннолетних наступает только с 16 лет (правда, платить за 16-18-летних отроков, у которых нет своего заработка, придется все равно маме и папе). Административкой могут наказать и подростка, начиная с 14 лет: для 14-16-летних гуляк без масок оштрафуют родителей.

А вот до 14 административка не грозит. Мать и отца заставят раскошелиться только в рамках гражданско-правовой ответственности, то есть возместить ущерб имуществу, здоровью, чести и достоинству. Значит ли это, что жителям Петербурга младше 14 вообще можно ходить без масок и перчаток?

– Нет, запрет ходить без СИЗов распространяется на всех, даже на грудничков, – сразу подчеркивает юрист в сфере медицинского права Анна Крюкова. – Просто трактоваться отсутствие маски на ребенке младше 14 лет будет не как административное правонарушение, а как, например, недобросовестная забота родителей о ребенке и его здоровье. Маму и папу могут привлечь в рамках закона о профилактике безнадзорности, в соответствии с Семейным кодексом, могут задействовать органы опеки и попечительства – тут поле для фантазии огромное. Вопрос лишь в том, как наши власти станут решать подобные случаи.

К слову, не все родители знают, что детские защитные маски существуют. В сети легко найти многоразовые тканевые маски с яркими принтами. Стоят они примерно столько же, сколько и многоразовые маски для взрослых. Но можно немного сэкономить, покупая целый набор или комплект из масок для всей семьи в одном стиле.

А вот с одноразовыми масками для малышей хуже. Они есть, но за приличные деньги (например, 150 рублей за три штуки), причем заказывать их придется, скорее всего, из другого региона. Итого на 800 рублей выплаты на СИЗы для малоимущих и льготников ребенок сможет выйти на непродолжительную прогулку 16 раз.

В большинстве интернет-аптек, работающих в Петербурге, детские одноразовые маски разобрали. Продажа масок для малышей в аппаратах, установленных в метро, не предусмотрена.