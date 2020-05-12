2020-05-13T00:35:54+03:00
Общество

Власти Петербурга выплатят горожанам по 800 рублей на покупку медицинских масок и перчаток

Однако единовременную выплату получат лишь 1,8 млн жителей Северной столицы, относящихся к льготникам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Больше 1,8 млн петербуржцев получат по 800 рублей на покупку медицинских масок и перчаток.Больше 1,8 млн петербуржцев получат по 800 рублей на покупку медицинских масок и перчаток.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Петербурга ввели единовременную выплату горожанам на покупку средств индивидуальной защиты. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление, согласно которому жителям Северной столицы полагается по 800 рублей, предназначенных для приобретения одноразовых масок и перчаток. Сделано это своевременно – как раз с момента начала обязательного масочного режима в общественных местах. Однако деньги получат далеко не все.

- Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам. Также ее получат малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, приемные семьи, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, и семьи с ребенком-инвалидом, - информируют в пресс-службе Смольного.

По словам властей, выплата идет на каждого ребенка в упомянутых выше категориях семей. В итоге финансовую поддержку от города получат больше 1,8 млн горожан. Вдобавок губернатор поручил не оставить в беде детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Им выделят одноразовые маски и перчатки в количестве, рассчитанном на ежедневное использование.

В петербургском метро установили автоматы по продаже масок и перчаток.С 12 мая на территории Санкт-Петербурга начинается действие обязательного масочного режима. Теперь в вестибюлях многих станций петербургского метро установлены аппараты по продаже средств индивидуальной защиты

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ИСТОЧНИК KP.RU

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