«Планирую сдать тест на коронавирус»: Татьяна Буланова пожаловалась на плохое самочувствие

Татьяну Буланову в последние несколько недель преследуют проблемы, связанные со здоровьем. В начале апреля всенародно любимую певицу в предынсультном состоянии госпитализировали в медицинский центр имени Алмазова. А на днях, уже выписавшись, она снова почувствовала недомогание - да такое, что даже вынуждена была перенести на 24 мая собственный онлайн-концерт. Об этом Буланова сегодня, 13 мая, рассказала «КП-Санкт-Петербург».

- Скорее всего, была легкая простуда, - призналась артистка. - Но сейчас уже все практически прошло, так что чувствую я себя нормально.

Конечно, в наше неспокойное время любое, даже самое незначительное проявление простуды, способно вогнать человека в панику. По счастью, Татьяна Буланова не из таких: по словам певицы, насчет коронавируса она особо не волнуется — просто старается соблюдать режим самоизоляции и почаще мыть руки.

- Тест я пока еще не делала, но планирую сделать как-нибудь в будущем, - рассказала Буланова «Комсомолке». - Не потому, что сильно боюсь или опасаюсь, а просто на всякий случай.

Напомним, 10 апреля 51-летнюю певицу госпитализировали в санкт-петербургский медицинский центр имени Алмазова. По словам концертного директора Булановой, врачи диагностировали у нее предынсультное состояние. Однако, несмотря на серьезность ситуации, все обошлось благополучно.

Желаем Татьяне Булановой крепкого здоровья и ждем возвращения на сцену!

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