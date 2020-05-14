Утром 14 мая Санкт-Петербург засыпало «новогодним» снегом

Петербургская погода не устает преподносить сюрпризы. Если на майских праздниках горожане радовались почти летнему теплу – было солнечно, а термометр показывал до +20 градусов, то со вторника началось резкое похолодание, а утром 14 мая Северную столицу засыпало снегом.

- Крупные, просто огромные хлопья. У нас зимой не было такого снегопада, - сообщают сотрудники «Комсомолки», живущие в Купчино.

Особенно много снега было в Купчино.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Такая же картина наблюдается в районе Озерков, а ближе к Кудрово можно праздновать Новый год, именно такое ощущение создает выпавший снег.

При этом майский снег оказался не только крупным, но и очень…мокрым. Он моментально облеплял одежду и вернувшиеся с прогулки с собаками люди оказались вымокшими до нитки.

Домашние питомцы от такого отвыкли.Фото: Александра СУРИС

Петербуржцам, спешащим на работу в четверг утром, лучше одеться потеплее, и взять с собой зонтик. Он укроет и от снега и от дождя, который обещали синоптики.

Теперь можно лепить снеговика.Фото: Александра СУРИС

В ближайшие два дня резкого потепления в Петербурге не предвидится, по ночам будет около 2 градусов выше ноля, а днем термометры покажут до +12. И с непременными осадками.