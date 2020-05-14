2020-05-14T12:20:54+03:00
Общество

Ученые СПбГУПТД разработали технологию, повышающую стойкость и механическую прочность деталей машин

Инновацию в своем производстве уже используют «КАМАЗ» и «Военный инженерный центр»
Маргарита РЕПИНА
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Ученые СПбГУПТД разработали технологию, повышающую стойкость и механическую прочность деталей машин. Фото предоставлено СПбГУПТД.Ученые СПбГУПТД разработали технологию, повышающую стойкость и механическую прочность деталей машин. Фото предоставлено СПбГУПТД.
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Трение – неизбежный процесс при соприкосновении поверхностей тел. В большинстве традиционных механизмов, будь то зубчатые шестеренки, двигатели внутреннего сгорания или автомобили, трение играет отрицательную роль, снижая КПД механизма. Ученые СПбГУПТД придумали, как этого избежать. Инновационная нанотехнологическая разработка сотрудников вуза меняет свойства поверхностей, значительно снижая коэффициент трения.

Композиции полимерные элементоорганические (далее КПЭ) уже применяются в автомобилестроении: в карбюраторных, инжекторных, дизельных, роторных двигателях, трансмиссиях, редукторах, КПП, в подвеске, тормозных системах, различных шарнирах, подшипниках и прочих элементах, где присутствует трение. Тончайшей пленкой материал обволакивает детали машин, улучшая их «иммунитет»: повышается абразивостойкость, механическая прочность, стойкость к длительному воздействию окружающей среды. Данные нанотехнологии применяются для обработки комплектов сцеплений.

- Стендовые испытания опытных образцов сцеплений имели реальный успех, – комментирует автор разработки, начальник научной лаборатории «Промтехпроект» СПбГУПТД Сергей Лёдов. - Они выдержали испытания в 5,5 миллионов циклов без признаков разрушения, превзойдя в 3 раза продукцию немецкого производителя, который считается лучшим в своей отрасли. Высокое качество нашей продукции, достигаемое благодаря применению данных «нанотехнологий» дает большие перспективы для достижения импортонезависимости.

Одними из основных партнеров СПбГУПТД, которые используют автокомпоненты, усовершенствованные КПЭ, при комплектации своих автомобилей и специальной техники стали ПАО «КАМАЗ» и ООО ВПК «Военный инженерный центр». Качество продукции подтверждено испытаниями на ведущих предприятиях страны. К достигнутым результатам уже проявили интерес зарубежные предприятия из Ирана, Индии, Америки, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Туниса и Германии.

НА ЗАМЕТКУ

Следующим техническим узлом, за который принялись ученые СПбГУПТД, стал двигатель. Разработанную полимерную композицию донесли до контактного места, где необходимо снизить трение, с помощью «носителя». Таким «носителем» в двигателе является масло. Исследования показали, что если добавить состав в масло, то уже после первичной обкатки заметны отличные результаты: улучшается запуск двигателя, снижается уровень акустического шума, машина идет плавно, экономично расходуется топливо.

Разработка найдет применение и в спорте высших достижений. Ученые СПбГУПТД провели испытания, в ходе которого все пары трения велосипеда были обработаны смазкой на основе полимерной композиции, что существенно снизило коэффициент трения, и, можно сказать, велосипед катился сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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