2020-05-14T16:43:13+03:00
Общество

Ученые СПбГУПТД разработали антимикробные нити нового поколения

Материал снижает риск послеоперационных гнойных осложнений в 3-5 раз
Маргарита РЕПИНА
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Ученые СПбГУПТД разработали антимикробные нити нового поколения. Фото предоставлено СПбГУПТД.Ученые СПбГУПТД разработали антимикробные нити нового поколения. Фото предоставлено СПбГУПТД.
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Кафедра наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов СПбГУПТД более 60 лет трудится над разработкой биологически активных волокнистых материалов и материалов медицинского назначения. Обстоятельства развития и изменчивости среды способствуют появлению новых высокотоксичных и резистентных к старым препаратам бактериальных и вирусных штаммов. Именно поэтому без новейших подходов и актуальных медицинских материалов не обойтись.

Недавно сотрудники вуза разработали высокоэффективный антимикробный хирургический шовный материал. Результаты применения таких нитей в хирургической практике показали, что количество постоперационных гнойных осложнений снижается в 3-5 раз по сравнению с обычными шовными материалами.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

Нерассасывающаяся антимикробная нить, созданная учеными СПбГУПТД, является оригинальным видом хирургического шовного материала, не имеющего отечественных и зарубежных аналогов по продолжительности и эффективности антимикробного действия.

- Антимикробная активность обусловлена пролонгированным выделением препарата гентамицина, входящего в состав шовного материала, – комментирует один из авторов разработки доктор технических наук, профессор кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов СПбГУПТД Валерий Жуковский. – Продолжительность антимикробного действия нити составляет не менее 15 суток, а начальная зона подавления микрофлоры – 25-40 мм и возрастает с увеличением толщины нити. Физико-механические и клинические испытания выявили высокую прочность и эластичность материала.

Изобретение внедрено на созданном на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна предприятии по производству медицинских материалов «Линтекс» и рекомендовано к использованию при хирургических вмешательствах на органах и тканях с повышенной микробной обсемененностью или в случае опасности вторичного инфицирования швов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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