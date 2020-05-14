Умер скульптор знаменитого ангела из Измайловского сада Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге скончался Роман Шустров, создатель знаменитой скульптуры ангела из Измайловского сада. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

- Друзья, печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали все, что могли, но увы... Светлая память создателю «Петербургского ангела», - написал Вишневский.

Скульптура, уютно располагавшаяся на скамеечке, полюбилась многим посетителям Измайловского сада.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, скульптора-кукольника госпитализировали в Мариинскую больницу с тяжелой пневмонией. У Романа Шустрова неделю держалась высокая температура, которую он никак не мог сбить. 8 мая жена творца Мария Касьяненко написала в своем Facebook, что муж уже третьи сутки лежит в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому. По словам родственников из соцсетей, Романа дополнительно атаковал пресловутый «модный» вирус.

- Я не смогу передать словами, как мне страшно за него. И не буду пытаться. Если вы верите во что-то, пожалуйста, молитесь за Рому. Если нет - просто пожелайте ему здоровья, пожелайте ему жизни. Уверена, что это ему обязательно поможет! – писала супруга.

«Комсомолка» дозвонилась в пресс-службу Мариинской больницы, однако подтверждать смерть художника там не стали.

- Эта информация предоставляется только родственникам. Пока что на вечер у нас нет таких сведений. Информация поступит только завтра. Безусловно, Роман Шустров – особенный человек для нашего города. Тяжело озвучивать и подтверждать такие вещи, - сообщили в больнице.

Добавим, что скульптура «Петербургский ангел» посвящена пожилым горожанам, пережившим голод, репрессии, блокаду, войну, а также другие тяжелые годы, но сохранившим любовь к жизни, интеллигентность и добродушие.

Редакция «КП-Петербург» выражает искренние соболезнования родным и коллегам скульптора.