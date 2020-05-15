2020-05-15T10:16:51+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге пассажир метро избил контролера из-за просьбы надеть маску

Буйного 34-летнего мужчину смогли скрутить лишь втроем [видео]
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге буйный пассажир метро подрался с контролером из-за просьбы надеть маску. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОВ Санкт-Петербурге буйный пассажир метро подрался с контролером из-за просьбы надеть маску. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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И двух дней не прошло без конфликтов на почве масочного режима. Только 12 мая в Санкт-Петербурге ввели обязательное ношение средств защиты в общественных местах и, в том числе транспорте, а 14 мая уже произошла первая драка. Из-за отказа надеть маску, пассажир метро бросился с кулаками на контролера.

- Около 08.40 в вестибюле станции «Нарвская» контролер пропускных пунктов на входе попросил пассажира надеть защитную маску. Однако на просьбу мужчина не отреагировал, начал конфликт с работником метро и ударил его кулаком в лицо, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Буйный пассажир смог прорваться в подземку и сбежать, однако тем же вечером, там же на «Нарвской», был пойман. При задержании хулиган пинался и лягался, но усилиями двух контролеров и полицейского мужчину удалось скрутить и посадить в «обезьянник». Позднее петербуржца отвезли в отделение полиции, где он объяснил свой поступок и пожаловался на сбитые с лица очки.

Как сообщает пресс-служба петербургского Главка, задержанным оказался 34-летний мужчина по имени Марат, ранее судимый за хранение наркотиков. Теперь в отношении него заведено дело по статье «Побои». Ему грозит наказание вплоть до двух лет тюрьмы.

На "Нарвской" пассажир метро избил контролера из-за просьбы надеть маску.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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