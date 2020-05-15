Кто сказал «гав»: Фотоконкурс для лучших собак Санкт-Петербурга

Месяц назад «Комсомольская правда» нашла самых замурчательных котов и кошечек Санкт-Петербурга. За первое место боролись больше 250 пушистых участников! Хвостатые хулиганы, полосатые помощники и усатые хранители домашнего очага уже получили свои призы, а мы решили продолжить поиски самых любимых питомцев Северной столицы. Теперь среди лучших друзей человека!

Собака – символ преданности и искренности, благодарный друг и равноправный член семьи. Для настоящего счастья четвероногим достаточно, чтобы хозяин был рядом. Они не дают унывать, готовы прибежать по первому зову и всегда встанут на защиту. А сколько радости дарят их преданные взгляды и милые шалости!

«Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Кто сказал «гав»?». Покажите своего любимца, расскажите о нем и выиграйте призы от генерального партнера фотоконкурса – ГК «Эвентус».

ГК «Эвентус» - главный российский импортер высококачественных кормов и лакомств для кошек и собак немецкого производства под торговыми марками MERA. История бренда началась более 60 лет назад. Благодаря приобретенному за это время опыту и уникальным формулам MERA стал одним из самых успешных брендов в Европе в сегменте премиум и суперпремиум кормов. MERA для собак - это комплексная программа здорового и полноценного питания, которая включает профессиональные корма высокого качества и широкий ассортимент лакомств. Вся продукция учитывает индивидуальные потребности животного, обеспечивая питомцу счастливую и здоровую жизнь.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОТОКОНКУРСЕ?

- Сделайте фотографию вашего четвероного друга. В кадре он может быть один или в вашей компании.

- Загрузите снимок на эту страницу с 15 мая по 15 июня 2020 года.

- В комментарии расскажите, как зовут вашу собаку и поделитесь историей о ней. Это может быть короткий рассказ о ее характере или воспоминание о том, как изменилась ваша жизнь с появлением этого питомца.

- Разместите ссылку на страницу фотоконкурса в своих социальных сетях. Тем самым вы приблизите победу и получите больше голосов от друзей и знакомых.

- Помните, что голос за питомца можно оставить раз в сутки.

- Следите за гонкой и болейте за своего любимца.

- Участвовать в конкурсе могут жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ?

Главный приз. Двухмесячный запас корма MERA для собак, а также звание «Звезды соцсетей» достанутся участнику, покорившему посетителей сайта и набравшего большее количество голосов.

Обладатель «серебра» получит сертификат на сумму 2000 рублей на покупку корма для собак на сайте meradog.ru.

«Бронзовому» призеру вручат подарок, о котором мечтает каждый четвероногий - 2,5 кг лакомств для собак.

Специальные призы. Партнер конкурса ГК «Эвентус» самостоятельно выберет двух победителей в номинациях «Хозяин в доме» и «Верный друг». Их владельцы получат зонт-трость и большой контейнер для хранения собачьего корма.

Также компания подготовила подарок для всех посетителей сайт «КП». Уже сейчас вы можете получить скидку 20% на продукцию MERA. Для этого при заказе на сайте meradog.ru или по телефону 8 800 200-16-25 нужно ввести или озвучить промокод «ПРАВДА».

Внимание!

Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право, в случае технических злоупотреблений, удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб, принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.

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