Абоненты МегаФона получили доступ к эксклюзивным наборам для популярных шутеров и онлайн-игр

Компания МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Благодаря такому сотрудничеству пользователям портала МегаФон Игры станут доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре. Например, абоненты смогут преобрести современное оружие и снаряжение для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса МегаФона. Поклонники игры ArcheAge смогут купить со значительными скидками питомцев, орудиядляземлевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счёта мобильного телефона.

- Интерес к играм в последние недели непрерывно растет.У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала МегаФон Игры увеличилась в 2,5 раза,- отмечает генеральный директор МегаЛабс Андрей Кушнарев.

-Партнерство с MY.GAMES – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам.

Сам портал МегаФон Игры предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр BlizzardEntertainment: Diablo, Overwatch, WorldofWarcraft и другие. Кроме того, для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса облачного гейминга Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.

- Мы очень рады тому, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом, — прокомментировал новость CEO MY.GAMES Василий Магурян. -Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи.