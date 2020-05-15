«Пациентов привозят с синей кожей, в глазах у них страх смерти»: Шокирующий дневник реаниматолога о спасении больных с коронавирусом

Реаниматолог больницы Святого Георгия Антон Георгиев знает о коронавирусе все. В отличие от многих экспертов, которых теперь стало сотни, он не теоретик, а практик. Врач работает с тяжелыми больными с самого начала эпидемии Covid-19 в России. Он сам перенес эту болезнь, излечился и снова борется с инфекцией. «КП» публикует дневник медика, в котором он подробно рассказывает, что происходит в стенах реанимации.

«СИНИЕ ГУБЫ - ОДИН ИЗ СИМПТОМОВ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ»

Многие врачи говорят, что в средствах защиты очень неудобно. Да, это действительно так. Все свои потребности приходится откладывать. В чистую зону мы выходим только раз в 9 часов, чтобы умыться, сделать все гигиенические процедуры. Сейчас почти лето, а в костюмах жарко - потеем. Маски давят на уши и лицо, ссадины появляются, но ничего страшного. Работа такая.

Врач работает в больнице Святого ГеоргияФото: Олег ЗОЛОТО

К нам в реанимацию привозят только тяжелых пациентов. С низкой сатурацией (насыщение крови кислородом). Скорая помощь доставляет таких больных, минуя стационар прямо в реанимацию. В первую очередь мы смотрим давление, пульс, сатурацию, измеряем дыхательную недостаточность. Всех подключаем к кислороду, некоторых приходится переводить на ИВЛ. Проводим анализы, корректируем параметры искусственной вентиляции легких, антибактериальной терапии.

У тяжелых пациентов высокая температура, высокая частота дыхания 30 раз в минуту и больше, синие губы и кашель. Из-за недостатка кислорода у некоторых синий кончик носа, синие пальцы, да и весь пациент слегка синеват, цвет кожи у них даже ближе к серому. Одни могут говорить, а другие - задыхаются настолько, что уже не могут произнести ни слова. Таких мы сразу переводим на аппарат ИВЛ. У них одышка 35-40 вдохов в минуту. У человека просто не остается сил. Они хрипят, громко дышат, взглядом ищут помощь. В их глазах страх смерти.

«ВИРУС МОЖЕТ СРАЗИТЬ ЛЕГКИЕ ЗА 2 ЧАСА»

Основная мишень коронавируса - легкие. Вся остальная патология начинается из-за недостатка кислорода. От этого страдают все органы. В целом это называется синдром полиорганной недостаточности.

Слева ранняя стадия заболевания коронавирусом, справа пораженные легкие - через три дня

В легких сначала поражаются маленькие альвеолы. Чем большая часть легких поражена, тем хуже в них газообмен. Воздух просто не проходит через отекшие, толстые мембраны - альвеоциты. У человека слышны хрипы, иногда даже на расстоянии. Мокрота появляется, но чаще всего не в первые сутки. Потому что пациенты высушены, пьют мало воды. Когда начинаем инфузионную терапию, даем бронхоразжижающие препараты, тогда начинает появляться мокрота. У одних желтая, у других - желтая с гнойным осадком. У людей с астмой и бронхитом болезнь протекает тяжелее. Потому что у них изначально хуже газообмен.

Ухудшение может происходить очень быстро. Человек может неделю хорошо себя чувствовать, никуда не обращаться. А потом за два-три часа происходит резкое нарастание дыхательной недостаточности. Это реакция организма – иммунный ответ. Поражение легких при этом может за сутки увеличивается с 20 до 60-70 процентов. Да, пациент действительно может ничего не чувствовать. А по компьютерной томографии у него легкие уже поражены на 30-40 процентов.

В грязной зоне врачи проводят по 9 часовФото: Иван МАКЕЕВ

Как понять, что вирус начинает «съедает» легкие, если симптомов нет? При легком поражении легких небольшая одышка появляется при физнагрузках. Потом болезнь прогрессирует - одышка появляется даже когда человек в покое. При тяжелом поражении появляется чувство нехватки воздуха. И это может привести к коме. Нет кислорода, наступает дыхательный ацидоз - окисление крови. Нарушаются функции внутренних органов: почки к этому чувствительнее всего, потом идет печень и, естественно, мозг. Мозг испытывает гипоксию, начинается отмирание нейронов. Человек может даже потерять сознание и так и не прийти в себя.

У многих есть вопрос – как чувствуют себя легкие после коронавируса. Тут я вас больше обрадую, чем огорчу. После тяжелого течения коронавируса легкие восстанавливаются! Будут небольшие фиброзные изменения. Но все дыхательные функции восстановятся. Одышка уйдет, физнагрузку человек будет переносить нормально. Прошедшую болезнь будет видно только по рентгену. Но так и после обычной пневмонии бывает.

Скорая доставляет тяжелых пациентов сразу в реанимациюФото: Олег ЗОЛОТО

«ПОСЛЕ АППАРАТА ИВЛ ВЫЖИВАЮТ НЕ ВСЕ»

Зачем нужен аппарат ИВЛ? Когда человек часто дышит, он расходует свои силы. Не может адекватно контролировать объем воздуха, поступающего в легкие. Да и в атмосферном воздухе только 21 процент кислорода. А на аппарате ИВЛ мы создаем любой объем, который нужен при каждом вдохе, процент кислорода может ставить от 21 до 100 процентов. Все зависит от анализов.

Основное отличие коронавируса от других болезней при тяжелом течении – это то, что выставляются очень жесткие параметры ИВЛ. Больных Covid-19 потом тяжело от них отлучить. Если при обычном заболевании можно через сутки или даже 12 часов снимать больного с аппарата, то при коронавирусе в среднем человек лежит не меньше недели. Есть те, кто и больше двух-трех недель проводят на ИВЛ. Все зависит от особенностей организма.

Дезинфекционный тоннель, через который проходят все врачи Фото: Больница Святого Георгия

Не все пациенты «снимаются» с ИВЛ. Процентную статистику не скажу, но большая часть не выживает. Лучше всего ИВЛ переносят молодые. У них более эластичные легкие. Есть и другие примеры. Вот недавно пациентка больше 10 дней лежала на ИВЛ. Ей 52 года, помогло наше лечение и ее желание вылечиться. Она была очень активная. В постели занималась гимнастикой, слушала все рекомендации. Сейчас мы ее уже сняли с аппарата.

Тяжелее всего болезнь на ИВЛ переносят те, кто страдает сахарным диабетом и ожирением. Масса тела давит на легкие. Плюс при отлучении от ИВЛ худой начинает сам быстрее поворачиваться, поднимать руки, присаживаться, садиться и вставать. Это очень важно. Лучше всего болезнь переносят люди от 18 до 45 лет. У них организм более податлив к терапии. Иммунная система работает на прежнем уровне. Легкие еще молодые. Тяжелее всего болезнь протекает у пожилых людей.

Реанимация больницы Святого Георгия Фото: предоставлено больницей

«ПОСЛЕ КОМЫ ПАЦИЕНТЫ В ПАНИКЕ»

Как я сказал уже, многих пациентов удается вывести из комы. У некоторых из них возникает паника. Человек не понимает, что происходит. Приходится объяснять, что он в реанимации, что не надо сопротивляться аппарату ИВЛ. После этого люди успокаиваются, просят пустить к ним родственников. Они никогда не рассказывают, что он пережил. Это просто обычный сон. И ничего по этому поводу не может рассказать. Все зависит от препаратов. Некоторые видят сны – кто-то радужные, кто-то страшные.

Если человек сам не может говорить из-за тяжелого течения болезни, но он в сознании, то мы используем переписки. Даем ему бумажку с блокнотами. Они в основном просят передать родственникам, что у них все хорошо. Спрашивают, как долго им вентилироваться. Спрашивают врачебный прогноз. Бывают и более простые диалоги с больными. Мы задаем вопросы. Они отвечают морганием: один раз - да, два раза - нет.

Врачам неудобно работать в костюмахФото: Иван МАКЕЕВ

Лечение больных коронавирусом проходит так: даем антибиотики, противовирусные препараты, проводим инфузионную терапию, ставим капельницы. Проводим респираторную терапии, даем препараты разжижающие кровь. Могу сказать, что препараты помогают. Пациентов после них переводят из реанимации в отделение с улучшением.

От переливания плазмы эффект происходит не сразу. Она нужна в основном тяжелым пациентам. Будем изучать этот процесс, смотреть. Сейчас идет отток пациентов со средним и тяжелым течение болезни. У них больше всего антител. Поэтому создаются списки, планируется вызывать доноров на сдачу плазмы.

Дам вам совет, что нужно делать, чтобы избежать аппарата ИВЛ в случае заболевания. Надо надувать обычный воздушный шарик. Несколько раз в день по 5-10 минут. С тренированными легкими, с дыхательной гимнастикой будет проще перенести болезнь. Если заразился, то эта тренировка тоже имеет смысл.

Врач Антон Георгиев сам переболел коронавирусом

И напоследок. Есть странное мнение, мол, к курильщикам болезнь не пристает. Пристает точно так же, как и к тем, кто не курил. Скажу больше: у курильщиков коронавирус должен протекать хуже.

Кто бы что ни говорил, но иммунитет определяет, как у вас будет протекать заболевание. Все дело в том, что хороший иммунитет будет препятствовать распространению инфекции. Я переболел в самом начале эпидемии, лечился в Боткинской больнице. Мы тогда уже работали с Covid-19. Я сразу понимал, что болезнь тяжелая, поэтому принимал все меры профилактики. Даже двоих детей с женой переселил в другую квартиру и жил один. К счастью, заболевание у меня прошло быстро. Только три дня была температура 39 градусов, кашель и озноб. А потом все симптомы прошли. Потери обоняния у меня не было. Но у многих моих знакомых, кто заболел коронавирусом позже, действительно пропали обоняние и вкус на неделю.

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