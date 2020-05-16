Перед смертью сына отправила к бабушке: Мать с 5-летней дочкой в обнимку выпала из окна 7 этажа в Санкт-Петербурге

Ранним утром жители дома по улице Верной в Санкт-Петербурге увидели, как из окна выпала женщина в обнимку с 5-летней дочкой. Соседи сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Когда врачи приехали, девочка была еще жива. Но спасти ее не удалось. Она погибла вместе с матерью. Погибшей оказалась 39-летняя бухгалтер Мария И., жившая одна с двумя детьми. Незадолго до гибели женщина жаловалась на депрессию и преследование.

- Маша жила одна с двумя детьми: 5-летней дочкой и сыном. Ему 10-12 лет, - рассказали "КП-Петербург" подруги Марии. - С мужем она развелась несколько лет назад. Он ее сильно оскорблял. Даже после развода продолжал давить на нее. Она на него часто жаловалась. Недавно рассказывала, что тот снова звонил и скандалил. У нее была сильная депрессия.

На месте происшествия работают силовики Фото: Максим Дементьев/vk.com

Родные три раза отвозили Марию на лечение с паническими атаками. Последний раз она жаловалась, что ей взломали телефон и социальные сети. Она даже купила себе новую сим-карту.

- Может, это были галлюцинации на нервной почве, никто не понимал, что с ней происходит, - поясняют друзья Маши. - Родные следили за ней постоянно. Одно время она даже жила с мамой. Но контролировать взрослого человека всегда просто невозможно.

Мария после развода пыталась начать новую жизнь. Трудилась на трех работах. Кроме бухгалтерии, она продавала косметику, организовала курсы немецкого языка.

- Недавно Маша отправила сына к свекрови, жила вдвоем с дочкой, - делятся близкие Марии. - Он живет в Луге в деревне. Ей было тяжеловато справляться с двумя детьми. Финансово и морально. У Маши не забирали детей, потому что она работала, за ними ухаживала. Она адекватно признавала свои проблемы и лечилась.

Что могло произойти с Марией в момент гибели родственники теперь только гадают. Мать женщины вспоминает, что та была в депрессии. Ее тетя никаких странностей не замечала.

Сейчас в гибели Марии разбираются силовики.