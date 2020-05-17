2020-05-17T12:36:08+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года составило 451 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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В городе продолжает действовать масочный режимВ городе продолжает действовать масочный режимФото: Олег ЗОЛОТО
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Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 17 мая 2020 года пошло на спад. Если 16 мая в городе было зафиксировано 525 новых заболевших, то сейчас в городе выявили 451 заболевшего. В Роспотребнадзоре при этом ранее заявляли, что в выходные проводится меньше тестов, поэтому и число новых зараженных ниже.

Всего в Санкт-Петербурге теперь 10 тысяч 462 заболевших коронавирусом. От опасной инфекции с начала эпидемии вылечились 2 тысячи 175 человек. Умерли 85 человек.

За прошлые сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили больше 8 тысяч человек. Больше трех тысяч человек остаются на карантине.

Всего же в стране за сутки выявили 9 тысяч 709 заболевших коронавирусом.

В Санкт-Петербурге продолжает действовать масочный и перчаточный режим. Режим самоизоляции продлен до начала лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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