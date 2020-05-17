2020-05-17T20:38:54+03:00
История современности

«Насиловали, били розгами и выкачивали кровь из детей»: Узница финского концлагеря готова дать следствию показания о геноциде славян

СК РФ спустя 75 лет возбудил уголовное дело о гибели в карельских лагерях не менее восьми тысяч мирных граждан, в том числе более двух тысяч детей
Роман ЛЯЛИН
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Ленина Макеева рассказала об ужасах концлагерей Фото: предоставлено Лениной МакеевойЛенина Макеева рассказала об ужасах концлагерей Фото: предоставлено Лениной Макеевой
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по редкой статье «Геноцид». Это произошло после того, как ФСБ накануне 75-летия Победы рассекретила материалы об издевательствах в концлагерях Карелии. Как следует из документов, во время Великой Отечественной войны там погибло около восьми тысяч мирных граждан. Сейчас в Карелии остается более двух тысяч человек, которые в несовершеннолетнем возрасте стали узниками финских концлагерей. Для защиты их прав в республике создали специальный союз. 84-летняя Ленина Макеева - один из его руководителей. Будучи ребенком, она провела в концлагере почти три года. Сейчас Ленина Павловна готова стать свидетелем в уголовном деле и дать показания о геноциде славян.

«ИЗ-ЗА ХОЛОДА И ГОЛОДА БЫЛИ ЭПИДЕМИИ»

- Люди должны знать свою историю, поэтому я готова сотый раз рассказывать об ужасах войны, поэтому мы организовали наш союз, - говорит Ленина Макеева. - Когда началась война, мне было пять лет, брату четыре, а мама была беременна двойняшками. Шли бомбежки города, поэтому отец нас с мамой и младшим братом отправил в деревню Шангостров Ленобласти к бабушке. Мы не смогли перебраться через реку Свирь. Разбили в лесу шалаш с еще двумя семьями, которые встретили по дороге. Перебраться мы так и не могли, а еда вскоре закончилась. Чтобы прокормить детей, женщины пошли на ближайшее поле накопать картошки. Но, к несчастью, пройти незамеченными не получилось - их поймала финская разведка.

Ленина Макеева со своим братом почти три года жили в концлагере Фото: предоставлено Лениной Макеевой

Ленина Макеева со своим братом почти три года жили в концлагере Фото: предоставлено Лениной Макеевой

Под конвоем разведчики привели всех задержанных в ближайшую деревню, в которой мать Ленины Макеевой родила двойняшек. Через месяц всю семью вместе с новорожденными финны посадили в товарные вагоны и повезли в Петрозаводск, на оккупированную территорию, где жили финны, карелы и вепсы. В конце декабря 1941 года семья Ленины Павловны попала в 5-й концлагерь в 42-й барак. Там дали комнату 10 квадратных метров.

- Помню ту зиму, как вчера: лютые морозы до -42 градусов. Многие гибли на работах, возвращалась только треть, - рассказывает женщина. - Из-за большой скученности в лагере начались эпидемии: цепной тиф, цинга, коклюш... Зараза быстро распространялась, захворал один - заразились все. Мы до такой степени заходились кашлем, что невозможно было встать с кровати. Но выдержали… Как? Сама не знаю…

Ленина Павловна об ужасах войны рассказывает твердым голосом. Страдания сильно закалили женщину, она не пытается вызвать жалость. Но от фактов, которые рассказывает, стынет кровь и невольно к горлу подступает ком.

В таком бараке Ленина Павловна жила в концлагере Фото: предоставлено Лениной Макеевой

В таком бараке Ленина Павловна жила в концлагере Фото: предоставлено Лениной Макеевой

- В лагерях давали низкосортную муку с примесями, - продолжает наша собеседница. - Мама пекла лепешки на плите. Когда готовила, просила нас выйти на улицу. Потому что от запаха печеной лепешки раздирало нос. Лепешки мы макали в рассол от селедки, который выдавали одну чашку. А летом крапива не успевала вырастать - мы ее сразу срывали и варили похлебку с солью.

Из-за плохого питания мать Ленины Павловны не могла кормить двух родившихся дочек грудью - не было молока. В один момент у женщины отнялись ноги, началась куриная слепота. Местный врач посоветовала ей отлучить двойняшек от груди.

- Медик говорила маме: «Если не отнимешь от груди, умрут все твои дети и ты сама», - сухо делится Ленина Макеева. - Мама послушалась... Вскоре после этого обе мои сестренки умерли. От голода скончалась и наша бабушка. Всю еду она отдавала нам со словами: «Я уже не хочу. Это вам дети». Себе только крошечку оставляла.

СКР изучает рассекреченные документы Фото: СКР

СКР изучает рассекреченные документы Фото: СКР

«ОТ НАСИЛЬНИКОВ ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКИ РОЖАЛИ ДЕТЕЙ»

По воспоминаниям узников, финны брали у истощенных детей кровь. Ленина Павловна прошла через эту процедуру три раза. Для чего это нужно было - неизвестно. Все думали, что таким образом враги спасали своих раненых солдат. Дети часто переносили издевательства, были случаи и изнасилования.

- Молодых девчонок 14-15 лет, - стальным голосом вспоминает узница. - У одной из них после изнасилования родился мальчик. Его обзывали колопайкой. У другой родилась девочка Юлия.

Ярче всего в воспоминаниях женщины остался день освобождения из лагеря. Здесь Ленина Павловна не смогла сдержать слез:

- Финны сбежали из лагерей, а мы ждали, когда за нами придут солдаты Красной армии. Люди в лагерях стали резать проволоку и разбегаться. Но все вокруг было заминировано. Поэтому часть людей, пережив все издевательства, подрывалась насмерть или оставалась калеками. Но мы с мамой не решались уходить. Мы ждали поезда. Рядом с лагерем был перрон, на который стали прибывать составы с родственниками пленников. Мы ходили встречать поезда каждый день. Я до сих пор помню тот первый поезд, который пришел из Беломорска. На перроне было сумасшедшее количество людей, он был оцеплен сотрудниками КГБ. И вот состав прибывает. Он подает такой протяжный жалобный сигнал, который просто врезался в память. Все побежали к вагонам встречать своих родных. Наш папа приехал на третий день.

СКР возбудил уголовное дело по статье геноцид Фото: СКР

СКР возбудил уголовное дело по статье геноцид Фото: СКР

После войны мать Ленины Павловны устроилась на работу на железную дорогу - меняла шпалы. Брат после армии ушел работать в милицию, дослужился до начальника районного отдела. Сама же Ленина Павловна всю жизнь трудилась в министерстве финансов и налоговом управлении.

- Мама дожила до 104 лет, умерла в 2014 году, - делится Ленина Павловна. - Мы с братом сейчас на пенсии и живем в соседних домах. Помогаем друг другу, чем можем.

ОФИЦИАЛЬНО

«Эти преступления без срока давности»

Следственный комитет России:

- После вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее четырнадцати концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер. За время оккупации региона с 1941 по 1944 год в указанных лагерях удерживалось не менее 24 тысяч человек, из которых погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе более 2 тысяч детей. Свыше 7 тысяч военнопленных было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно. В настоящее время следователи восстанавливают все обстоятельства этих преступлений, тщательно изучают архивные материалы. Ни одно преступление, даже спустя столь продолжительное время, не останется незамеченным и безнаказанным. Эти преступления без срока давности.

МНЕНИЕ

Евгений ТАРЛО, глава фонда «Правовое государство», бывший член Совета Федерации РФ:

- Преступления против человечности не имеют срока давности. Поэтому СК РФ имеет полное право на возбуждение уголовного дела. Если будут установлены конкретные причастные к преступлению, то Следственный комитет может сделать запрос на выдачу данного гражданина из другого государства. Выдадут человека или нет - другой вопрос, но было много случаев, когда таких преступников экстрадировали. К тому же эти люди бывают в других странах, они могут оказаться и в России. В Израиле вообще были приняты меры по физическому устранению некоторых нацистских преступников.

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В период Великой Отечественной войны там погибло не менее 8 тысяч мирных граждан, в том числе больше 2 тысяч детей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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