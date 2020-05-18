2020-05-18T14:14:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года: Более 400 заболели, 5 умерли

Мы собрали все последние новости о случаях заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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18 мая 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом18 мая 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксированы новые случаи заражения коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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За сутки в России зарегистрировано 8926 новых случаев заражения коронавирусом, 2836 человек полностью выздоровели и 91 умерли. Также новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 18 мая 2020 года составили 425 человек. Об этом утром сообщил оперативный штаб по инфекции.

- За сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировано еще 425 случаев заражения коронавирусом. 34 человек выздоровели и еще 5 умерли, - сообщили в комитете здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Северной столице зафиксировано уже 10 887 случаев заражения новой инфекцией. Отмечается, что примерно половина инфицированных находятся на домашнем лечении, так как болезнь протекает в легкой форме.

Также за все время эпидемии выздоровели уже 2209 пациента. Летальных случаев было зафиксировано 90.

На данный момент в Санкт-Петербурге работает 21 медицинское учреждение с больными коронавирусом. Ранее "КП-Петербург" публиковало полный список этих больниц, клиник и других мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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