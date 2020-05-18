2020-05-18T14:14:13+03:00
Общество

20 отмененных из-за коронавируса маршруток вернулись к работе в Санкт-Петербурге

Коммерческие рейсы начали ходить с 18 мая из-за повышенного спроса на транспорт
Полина ЖУКОВА
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Двадцать маршруток вернулись к работе с 18 мая в Петербурге.Двадцать маршруток вернулись к работе с 18 мая в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге все еще действует режим ограничений из-за коронавируса – до 31 мая, однако городской транспорт потихоньку начинает «оживать». С понедельника, 18 мая, на работу вышли двадцать коммерческих маршруток. Об этом сообщает Комитет по транспорту. Вернуть на улицы рейсы необходимо для того, чтобы избежать столпотворения на остановках.

– С 18 мая в связи с возрастающим спросом увеличивается на постоянной основе количество транспорта на самых востребованных направлениях. Это позволит сократить интервалы движения и время ожидания на остановке, – отметили в Комитете.

Подумали и о городском социальном транспорте. На несколько популярных маршрутов добавили в общей сложности 10 транспортных средств.

Ранее многие маршрутки были временно отменены в связи с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ранее многие маршрутки были временно отменены в связи с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что ранее в Северной столице ряд маршрутов приостановил свою работу, в том числе временно не обслуживали горожан и многие коммерческие автобусы. Интервал движения наземного транспорта был увеличен. Из-за низкого снижения пассажиропотока трамваем, троллейбусов и автобусов стало ездить меньше обычного. Теперь же спрос на некоторые маршруты возрос: ведь многие горожане продолжают ездить на работу, которую невозможно выполнить дистанционно.

– В настоящее время городской общественный транспорт работает по особому графику. При этом, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию в транспорте, на линию при необходимости дополнительно выпускается резервный подвижной состав – 182 автобуса, 45 трамваев, 59 троллейбусов, – добавили в Комитете.

КОНКРЕТНО

С 18 мая вышли на работу коммерческие маршруты: №№ К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К- 539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131.

Дополнительно транспорт направили на социальные рейсы: №№ 74, 115а, 145а, 145, 186, 193.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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