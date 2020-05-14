Больше 60 городских маршрутов могут исчезнуть в Санкт-Петербурге летом 2020 года

С 16 июля 2020 года в Санкт-Петербурге должны были начать транспортную реформу. Однако свои коррективы в предстоящую работу внесла ситуации с коронавирусом. В конце апреля стало известно, что реформу все же перенесут. Тем не менее, уже в этом году часть маршруток с улиц Петербурга все же может исчезнуть. Речь идет как минимум о 34 рейсах, которые полностью дублируют маршруты городского транспорта. Об этом «КП-Петербург» рассказали в Комитете по транспорту.

Напомним, что реформа как раз подразумевает отказ от коммерческих перевозчиков, чтобы оптимизировать и привести транспортную сеть города к единым стандартам. Сегодня большинство коммерческих маршрутов не ходят из-за введенных ограничений по коронавирусу: городе всего 265 частных рейсов, и больше половины из них отменены. Скорее всего, большинство маршруток после коронавируса и до запуска транспортной реформы смогут вернуться к работе.

Транспортная реформа предполагает отказ от коммерческого транспорта.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Маршруты негосударственных перевозчиков продолжат свою работу до запуска новой маршрутной сети, – отметили в Комитете. – Неэффективные «коммерческие» маршруты, на сто процентов дублирующие «социальный» транспорт, которые планируется отменить, – это 34 маршрута из 265. В транспортном обслуживании город отдает приоритет «социальному» транспорту, на котором действуют льготы и проездные длительного пользования.

В Комитете также добавили, что еще 29 маршрутов могут быть отменены по желанию перевозчика, которое необходимо будет согласовать с Комитетом по транспорту.

В Петербурге работают 265 коммерческих маршрута.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас же в городе ждут стабилизации обстановки. А организацию автобусных перевозок после 16 июля Комитет по транспорту обсуждает с профессиональным сообществом. В документы по транспортной реформе уже подготовили изменения. И известно, что проводить конкурсы и заключать контракты на будущие маршруты планируют во втором полугодии 2020-го – то есть начиная с июля.

Ранее также стало известно о проекте изменений в бюджет на 2020 год, которые диктует ситуация с коронавирусом. Перенос транспортной реформы позволил сократить расходы казны на 10,2 миллиарда рублей, отметили в Смольном.