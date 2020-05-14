2020-05-14T19:16:44+03:00
Общество

Больше 60 городских маршрутов могут исчезнуть в Санкт-Петербурге летом 2020 года

Несмотря на то, что транспортную реформу в Санкт-Петербурге отложили, дублирующие рейсы решили убрать
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Транспортную реформу в Петербурге отложили, но маршрутки, дублирующие городской транспорт, могут убрать уже летом.Транспортную реформу в Петербурге отложили, но маршрутки, дублирующие городской транспорт, могут убрать уже летом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С 16 июля 2020 года в Санкт-Петербурге должны были начать транспортную реформу. Однако свои коррективы в предстоящую работу внесла ситуации с коронавирусом. В конце апреля стало известно, что реформу все же перенесут. Тем не менее, уже в этом году часть маршруток с улиц Петербурга все же может исчезнуть. Речь идет как минимум о 34 рейсах, которые полностью дублируют маршруты городского транспорта. Об этом «КП-Петербург» рассказали в Комитете по транспорту.

Напомним, что реформа как раз подразумевает отказ от коммерческих перевозчиков, чтобы оптимизировать и привести транспортную сеть города к единым стандартам. Сегодня большинство коммерческих маршрутов не ходят из-за введенных ограничений по коронавирусу: городе всего 265 частных рейсов, и больше половины из них отменены. Скорее всего, большинство маршруток после коронавируса и до запуска транспортной реформы смогут вернуться к работе.

Транспортная реформа предполагает отказ от коммерческого транспорта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Транспортная реформа предполагает отказ от коммерческого транспорта.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Маршруты негосударственных перевозчиков продолжат свою работу до запуска новой маршрутной сети, – отметили в Комитете. – Неэффективные «коммерческие» маршруты, на сто процентов дублирующие «социальный» транспорт, которые планируется отменить, – это 34 маршрута из 265. В транспортном обслуживании город отдает приоритет «социальному» транспорту, на котором действуют льготы и проездные длительного пользования.

В Комитете также добавили, что еще 29 маршрутов могут быть отменены по желанию перевозчика, которое необходимо будет согласовать с Комитетом по транспорту.

В Петербурге работают 265 коммерческих маршрута. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге работают 265 коммерческих маршрута.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас же в городе ждут стабилизации обстановки. А организацию автобусных перевозок после 16 июля Комитет по транспорту обсуждает с профессиональным сообществом. В документы по транспортной реформе уже подготовили изменения. И известно, что проводить конкурсы и заключать контракты на будущие маршруты планируют во втором полугодии 2020-го – то есть начиная с июля.

Ранее также стало известно о проекте изменений в бюджет на 2020 год, которые диктует ситуация с коронавирусом. Перенос транспортной реформы позволил сократить расходы казны на 10,2 миллиарда рублей, отметили в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Названы условия, при которых в Санкт-Петербурге откроют салоны красоты и рестораны
По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, пока об открытии ресторанов и салонов красоты говорить преждевременно из-за достаточно высокого уровня заболеваемости коронавируса
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
«Просить что ли паспорт и регистрацию?»: Власти Санкт-Петербурга объяснили, почему не раздают людям маски бесплатно
По словам губернатора Александра Беглова, вместе с приезжими сейчас в городе живет семь миллионов человек. Обеспечить средствами индивидуальной защиты всех невозможно
Новости 24
Петербуржца, игнорирующего новости о коронавирусе, оштрафовали за прогулку в парке
Легковушку, упавшую в Фонтанку, достали из воды
Депутаты попросили полицию не штрафовать людей без масок и перчаток в Санкт-Петербурге
Мигрант попал под суд за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Санкт-Петербурге
Появилось видео с места жуткого пожара в Юнтоловском заповеднике
Учителя Санкт-Петербурга уйдут в отпуск раньше срока
Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с грузовиками
Троих участников массовой драки на овощебазе в Санкт-Петербурге задержали
Петербурженка укусила полицейского за средний палец
Смольный поменял правила, по которым медикам с COVID-19 будут платить компенсации
Более 600 килограммов нефтесодержащей смеси собрали из реки Черная в Санкт-Петербурге
Вузы Санкт-Петербурга смогут принять на бюджетные места почти 28 000 абитуриентов
Бюджет Санкт-Петербурга изменят из-за коронавируса
Карантин помог очистить воздух в Санкт-Петербурге
Одинокого сокола заметили на балконе жилого дома в Кудрово
В Санкт-Петербурге не будут вводить пропускной режим
Труп рыбака в зимней одежде выловили из Ладожского озера
Петербургским работодателям рассказали, как защитить своих сотрудников от коронавируса
Следственный комитет рассказал о задержании заместителя главы Красносельского района Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге и Ленобласти начали работу призывные комиссии