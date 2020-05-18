В Кудрове праздник: для автобусов открыли отремонтированный Кудровский проезд. Теперь это третий путь, наряду с улицей Дубенко и Мурманским шоссе, по которому можно добраться из города-спутника в Петербург на общественном транспорте.

НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

Запустить автобусы по Кудровскому проезду обещали еще в апреле 2019 года. Но ремонт затянулся, ведь на одной улице столкнулись интересы Ленобласти, Петербурга и «РЖД».

– Петербург и Ленобласть провели реконструкцию участков проезда, построили тротуары, а «РЖД» реконструировали железнодорожный переезд, – сообщил, открывая маршрут, заместитель начальника Управления Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк.

Автобус №596Б стал четвертым кудровским. Кроме него, в город-микрорайон ходят коммерческие автобусы №596А, а также социальные автобусы №692 и №692А. Остальные автобусы и маршрутки для Кудрова проходящие. Все вместе они перевозили 50 000 пассажиров в сутки (по данным до коронавирусной пандемии. – Прим. ред.).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779715" frameborder="0"></iframe> В Кудрове открыли новый маршрут до метро «Улица Дыбенко».Анна ПОСЛЯНОВА

– Главное отличие маршрута №596Б в том, что он социальный: тариф регулируемый, 36 рублей за проезд, действуют льготы, Единый социальный проездной Ленобласти и «Подорожник», в ближайшей перспективе можно будет расплачиваться и банковской картой, – отметил Михаил Присяжнюк. – А вот на коммерческом маршруте №596А воспользоваться льготами пока невозможно (там действуют только льготные тарифы для пенсионеров и детей. – Прим. ред.), но мы ведем диалог с Петербургом.

Машины на новом маршруте тоже новые, работают на природном газе. Вместимость каждого «Лиаза» – 108 человек. В салоне есть 28 сидячих мест и одно место для инвалидной коляски. А еще у автобусов 100-процентно низкий пол и автоматическая система наклона аппарелей на семь градусов.

«СМЫСЛА В СВЕТОФОРАХ НЕТ»

Но главное новшество – сама автобусная трасса. Маршрут пролегает по Пражской, Европейскому проспекту, проспекту Строителей, Кудровскому проезду и проспекту Большевиков. Изначально сообщали, что трасса пройдет аж до станции метро «Проспект Большевиков», но на деле оказалось, что пассажиров подвезут к «Улице Дыбенко».

В обратную сторону автобус двинется от метро по улице Дыбенко до Искровского проспекта, затем вернется на Большевиков через улицу Тельмана и доедет до Пражской через Кудровский проезд и проспект Строителей. Новый маршрут призван «пройти в объезд самого трудного места Кудрова» – перекрестков Центральной, Ленинградской и улицы Дыбенко.

Маршрут в Петербург. Фото: Управление Ленинградской области по транспорту

Правда, и Кудровский частенько стоит в пробке. Причина не только в большом трафике, но и организации движения: перекрестком проезда с Центральной и проспектом Строителей управляет разве что вежливость водителей. Нерегулируемый перекресток соседствует с выездом на КАД и Мурманское шоссе. В утренний час пик Кудровский проезд стоит по направлению в Петербург целиком, а вместе с ним стоят части прилегающих улиц.

– Мы изначально попробовали там проехать – и получили согласование Управления по транспорту области и ГИБДД, – объясняет директор по организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев. – Была совместная проверка.

Среди жителей Кудрова уже звучит мнение, что габаритный «Лиаз» только замедлит вялое движение по Кудровскому, Центральной и Строителей, а в случае с вечерним часом пик остановиться может не только Кудровский, но и часть проспекта Большевиков.

– Большие автобусы были выбраны на маршрут потому, что он социальный, – отмечает Роман Юренев. – Сделано это для удобства пассажиров: в маленьких нет возможности перевозить маломобильных граждан.

Маршрут из Петербурга. Фото: Управление Ленинградской области по транспорту

Возможно, ситуацию отчасти разрешили бы светофоры. Но, по словам Присяжнюка, «интенсивность движения здесь небольшая, а поэтому, думаю, смысла в них нет».

– Мы свои рекомендации по светофорам озвучили, речь шла о нескольких, – добавил Юренев. – Но появятся ли они и когда – не знаем.

Автобусная стоянка для «Лиазов» разместится на обочине проспекта Строителей. Пока по маршруту будут ходить три машины. Позже, когда пассажиропоток восстановится после пандемии, на линию выведут еще три. Все они «будут ездить не более чем с 10-минутным интервалом».