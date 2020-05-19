2020-05-19T14:54:40+03:00
Общество

Петербуржец подал иск против масочного режима в общественных местах города

Мужчина не согласен с тем, что правила обязывают носить перчатки с маской не только в магазине, но и в транспорте и даже на улице
Петр КИБЕР
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С 12 мая петербуржцы обязаны носить перчатки и маски в общественных местах. Даже на улице.С 12 мая петербуржцы обязаны носить перчатки и маски в общественных местах. Даже на улице.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Житель Санкт-Петербурга решил в суде опротестовать распоряжение городских властей, согласно которому с 12 мая все жители гости Северной столицы обязаны носить в общественных местах не только маски/респираторы (средства индивидуальной защиты органов дыхания), но и перчатки.

- Административный истец не согласен с тем, что граждане обязаны с 12.05.2020 по 31.05.2020 использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В иске петербуржец требует признать недействующим с момента издания пункт 1.8 (в части подпункта 2-20) постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в редакции от 9 мая.

Пункт документа дословно говорит о том, чтобы «С 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты».

Не все горожане оказались готовы к масочному режиму. И не все хотят их носить. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не все горожане оказались готовы к масочному режиму. И не все хотят их носить.Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом, по версии властей Санкт-Петербурга, под общественные места подпадают не только транспорт, магазины и прочее, но даже и улица. Учитывая, что днем в городе солнечно и тепло, ходить в резиновых перчатках и защитных масках многим людям просто тяжело.

Сам иск Санкт-Петербургский городской суд уже принял к производству. Заседание назначено на 26 мая. То есть если постановление властей и отменят, то носить перчатки и маски горожанам придется всего на пять дней меньше, чем было заявлено изначально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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