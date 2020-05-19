Алексей Демидов: «Новые тренды несут в себе важный этический посыл, а также переосмысление традиционных культурных ценностей и наследия прошлого»

Алексей Демидов – один из важнейших экспертов в сфере образования в Петербурге. Общий стаж его научно-педагогической деятельности – 27 лет. С 2007 года Алексей Вячеславович возглавляет Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Кроме того, три года назад он стал председателем «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Ректор СПбГУПТД Демидов Алексей Вячеславович, Фото предоставлено СПбГУПТД,

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ

- Сегодня СПбГУПТД — многопрофильный образовательный комплекс и крупная инженерная школа. Расскажите, пожалуйста, об основных и самых интересных, на Ваш взгляд, научных разработках вуза. Знаю, что недавно университет разработал инновационный теплозащитный материал для Крайнего Севера и Арктики.

- Да, действительно в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» ученые кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А. И. Меоса СПбГУПТД разработали углерод-полимерный композиционный теплозащитный материал на основе нетканых полотен, способный выдерживать воздействие низких температур Крайнего Севера, при этом не утяжеляя конструкцию.

Но есть и ряд других разработок. Высшая школа технологии и энергетики СПБГУПТД выполнила совместно с ОАО «Группа Илим» комплексный проект по глубокой химической переработке древесины лиственницы с выводом на мировые рынки нового вида целлюлозы. Предложена и реализована в промышленных масштабах инновационная технология получения волокнистых полуфабрикатов, защищено 19 патентов. На Братском филиале группы Илим выработано более 2 млн тонн целлюлозы на сумму более 65 млр. руб., доля экспорта 86%.

Университетом разработана импортозамещающая технология производства картона, технология получения огнеупорного стекловолокнистого материала, который позволяет существенно снизить энергопотребление при высокотемпературных технологических процессах, технология плазменной обработки порошковых материалов для создания изделий из карбидкремниевых материалов специального назначения для работы в условиях космоса.

Особое внимание хочется уделить изобретению ученых научного подразделения «Промтехпроект» СПБГУПТД, а именно разработке инновационного композиционного материала, который используется ныне в ПАО «Камаз» при обработке комплекта сцепления автомобиля для увеличения износостойкости двигателя. Материал успешно прошел испытания на автодроме, где готовят автомобили для ралли «Париж-Дакар», «Шелковый путь» и др. Также на базе Военно-морского флота Российской Федерации состав испытывался для защиты обшивки корабля от обрастания биомассой, обработка корпуса данным составом сохраняет скоростной режим корабля по истечению времени. Также наши ученые сумели снизить отложения на внутренних стенах трубопроводов благодаря обработке труб данным нанотехнологичным композиционным материалом. Материал может использоваться и в медицине, так как в ходе испытаний выявлены и антисептические свойства.

- Насколько важен в научных разработках СПбГУПТД курс на импортозамещение?

- Побороть сложившуюся ситуацию в отечественной текстильной отрасли можно путем разработки инновационных технологий производства качественной и, в то же время, недорогой продукции. Для этого необходим определенный интеллектуальный потенциал и умение нестандартно мыслить. Наши ученые взяли курс на импортозамещение путем разработки методов цифровой экономики качественной оценки проектируемой текстильной и швейной продукции. Новизна методов состоит в использовании виртуальных цифровых образцов смоделированной продукции, что привело к отсутствию необходимости производить опытную партию образцов.

Ну а в сфере отечественного автомобилестроения перед нашими учеными также стояла цель – решение задач импортонезависимости, эти цели были достигнуты при разработке композиционного материала, используемого сейчас в ПАО «Камаз», о которой я говорил ранее.

- Современная наука сделала большой скачок в области нанотехнологий, но, насколько мне известно, Ваш университет занимался нанотехнологиями еще в 70-е годы прошлого столетия. Расскажите, пожалуйста, об основных разработках кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А. И. Меоса.

На сегодняшний день одной из самых перспективных разработок кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И. Меоса СПбГУПТД является углерод-углеродные композиционные материалы для водородной энергетики. Ученые кафедры были первыми в России, кто разработал и освоил выпуск газодиффузионных подложек топливных элементов, используемых в устройствах данной отрасли. Такие источники тока являются не только эффективными, но и экологически чистыми. На кафедре также были разработаны модифицированные полимерные волокна с повышенным кислородным индексом, то есть с пониженной горючестью, люминесцентные (пленочные) композиционные материалы, которые используются в дизайне интерьера, одежды и даже в медицине, медицинские материалы, содержащие в своей структуре наночастицы серебра, обладающие бактерицидными свойствами. Все разработки внедрены в крупные предприятия отечественной промышленности и успешно там используются.

О ПРОЕКТАХ

- В структуру университета входит множество разных подразделений. Одно из них – Инженерная школа одежды, которая в свое время являлась первым швейным техникумом в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, об этом институте, который отметил юбилей в прошлом году.

- Инженерная школа одежды (колледж) действительно была первым учебным заведением, где в 1929 году впервые в стране стали целенаправленно готовить специалистов для швейной промышленности.

За 90 лет существования ранее техникум, а ныне колледж прошёл долгий и не самый простой путь в своём развитии. Начав когда-то фактически с нуля, удалось сформировать особую школу преподавания, благодаря которой отечественная промышленность получала и получает квалифицированные кадры.

На сегодня Инженерная школа одежды (колледж) – это учебное заведение, где учатся молодые люди и девушки, точно знающие, чего они хотят добиться в выбранной профессии. Обучение ведётся по семи специальностям, связанным не только с конструированием и дизайном одежды. Здесь учатся и будущие менеджеры гостиничного сервиса, и бухгалтеры с финансистами, и будущие специалисты в области стилистики и искусства визажа, не менее интересна специальность «Реставрация», с каждым годом всё больше привлекающая внимание абитуриентов и их родителей.

Сейчас Инженерная школа одежды готовится к проведению демонстрационного экзамена по специальности «Финансы», это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. После сдачи экзамена выпускник дополнительно получает Паспорт компетенций (SkillsPassport), подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствие со стандартами Ворлдскиллс Россия. Экзамен будет проводиться у нас впервые и по одной специальности, чтобы иметь возможность применить данную практику к другим специальностям в будущем. Подобный формат проведения итоговой аттестации выведет на новый профессиональный уровень наших выпускников и позволит им стать востребованными специалистами сразу после окончания обучения.

Во время обучения для каждого студента находится своя возможность для профессиональных и творческих взлётов. Среди уже долго существующих и полюбившихся всем студенческих проектов можно смело назвать «День первокурсника», «Неделя профессий», «Конкурс одежды из нетрадиционных материалов «Нарушая традиции», «Конкурс творческих работ ArtВселенная» и, конечно, Российский конкурс молодых модельеров и дизайнеров одежды «Дыхание весны». Это лишь малая часть из всех событий, составляющих студенческую жизнь наших студентов. Список этот с каждым годом растёт, ведь растёт и энтузиазм наших студентов. И каждый, желающий сказать своё слово в науке, творчестве, спорте, будет услышан.

Таков подход наших колледжей и в целом Университета промышленных технологий и дизайна. Ведь в составе вуза есть также Колледж технологии моделирования и управления, который славится сильной качественной подготовкой студентов. Только в прошлом году студенты Инженерной школы одежды и Колледжа технологии, моделирования и управления завоевали три золота и одно серебро сразу по четырем компетенциям из шести на V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia): золото по компетенции «Цифровой модельер», золото по компетенции «Графический дизайн», золото по компетенции «Исполнитель художественно-оформительских работ», серебро по компетенции «Технология моды», аучастница чемпионата по компетенции «Администрирование отеля» приглашена в Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции для подготовки юниоров для следующего регионального Чемпионата по данной компетенции.

Также осенью планируется открытие университетской «Точки кипения», которая станет полноценной площадкой для подготовки студентов наших колледжей к чемпионату «Молодые профессионалы». На площадке площадью более 1000 квадратных метров будут располагаться высокотехнологичные лаборатории по цифровому моделированию, 3d сканированию и печати, проектированию изделий и пространства в цифровой среде, дополненной виртуальной реальности, оцифровки искусства и цифрового дизайна.

- Сейчас образование в сфере дизайна является, пожалуй, одним из самых популярных. А какие направления дизайна сейчас являются наиболее привлекательными для студентов? Насколько важной в образовании в области дизайна является опора на исторический опыт?

- Факультет дизайна в СПбГУПТД был создан еще 1996 году, на протяжении 25 лет профессиональная сфера в области дизайна в вузе расширялась, обрастала новыми методиками подготовки, наращивался педагогический состав, который ныне представляет из себя высоко профессиональную команду, подстраивалась под новые веяния и совершенствовалась. Весь этот долгий процесс преобразовался в некий фундамент, шесть сильнейших в России школ: школа графического дизайна, дизайна костюма, дизайна интерьера, дизайна и графики, школа синергетического метадисциплинарного когнитивного дизайна, дизайна пространственной среды. Это те школы, которые сложились в вузе исторически, это кропотливая работа их основателей, и нельзя не брать в расчет количество достижений Институтов СПбГУПТД.

Наши студенты входят в Национальную сборную Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн», являются победителями Всероссийской олимпиады «Я-профессионал» по направлению «Дизайн», призерами и участниками GRADUATE FASHION WEEKK IN LONDON, BUNKA FASHION WEEK IN TOKIO, модного шоу «Gwant» в г. Люцерн, (Швейцария), международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», учредителем которого является СПбГУПТД, Весенней недели моды, Осенней недели моды, Фестиваля «Невские берега», конкурса «Кутюрье года», совместных показов моделей со студентами Университета искусства и дизайна, Финляндия, «SagaFursofScandinavia», Дания, Академии моды и дизайна, Германия и многих других, также среди достижений наших студентов фигурирует создание Тигра - одного из талисманов Чемпионата Мира по футболу 2018, дизайн эмблемы Законодательного собрания Санкт-Петербурга, призовое место в конкурсе по разработке дизайна нагрудного знака к ведомственной награде для молодого ученого Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Несомненно, для современного дизайнера большую роль играет переосмысление исторического опыта и культурных ценностей. Как говорил публицист эпохи Просвещения Эдмунд Бёрк: «Тем, кто не оглядывается назад, не заглянуть вперед».

О МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЯХ

- Насколько развиты в Вашем вузе международные связи? Ведь мода и дизайн – явления интернациональные…

- Университет поддерживает активные связи с зарубежными университетами и различными организациями из более чем 25 стран Европы и Азии. За прошедший год университет с краткосрочным визитом посетило свыше 450 иностранных специалистов, более 25 иностранных делегаций из Великобритании, Германии, Финляндии и других стран, было организовано и проведено более 30 международных конференций, симпозиумов, образовательных программ и конкурсов.

Обучение в рамках программ международной академической мобильности прошли свыше 400 иностранных студентов. Для них предлагались краткосрочные и продолжительные программы встроенного обучения и специализированной подготовки на русском и английском языках «Сезонная школа» и «Международный семестр», а также исследовательские стажировки и учебные практики. С целью расширения кругозора студентов и развития их профессионального потенциала в СПбГУПТД регулярно проводятся открытые лекции и мастер-классы преподавателей зарубежных вузов, а также ведущих специалистов в области промышленных технологий и дизайна.

Развитие научного и педагогического потенциала вуза подтверждается участием СПбГУПТД в различных международных научно-практических проектах, в том числе, с финансовой поддержкой Европейского Союза. СПбГУПТД становился участником Российско-финских проектов в рамках международной программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». Один из проектов – «Цифровая лесная педагогика» направлен на формирование более тесных связей между учебными заведениями и рынком лесного сектора. Другой проект – «Организация межкультурных мероприятий», заключается в подготовке пилотных международных команд профессионалов, обладающих необходимыми навыками в области менеджмента и маркетинга творческих фестивалей, налаженным сетевым взаимодействием и способных обучать новых специалистов. Общий бюджет проектов составляет 1,4 млн. евро. Творческие институты университета ежегодно принимают участие в международных конкурсах и показах работ молодых дизайнеров. Кроме того, на базе университета проводится ежегодное масштабное международное мероприятие – конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла», в котором принимают участие студенты, а членами жюри являются профессиональные дизайнеры, представители промышленности и бизнеса. Ведущие специалисты в рамках конкурса проводят открытые лекции и мастер-классы. СПбГУПТД принимает участие в международном сотрудничестве в рамках членства в Ассоциации университетов дизайнерского профиля CUMULUS, Европейской текстильной сети ETN и Международного общества инженерной педагогики IGIP.

О ТЕНДЕНЦИЯХ - Каковы сейчас глобальные тенденции развития индустрии моды и дизайна? И, в связи с этим, как должно откликаться профильное образование на запросы времени и основные тенденции развития моды и дизайна?

- Сегодня мы являемся участниками уникального исторического процесса, когда меняются коды и тенденции в современном дизайне и в моде. Новые тренды несут в себе важный этический посыл, а также переосмысление традиционных культурных ценностей и наследия прошлого.

В индустрии моды завтрашнего дня появляется понятие «сознательной, устойчивой моды», которое включает в себя использование экологичных материалов и тканей, проектирование безотходного кроя, применение повторной переработки материалов и новой жизни старых вещей, сейчас одним из самых популярных эко трендов является изготовление одежды из переработанного пластика.

Глобальными принципами трансформации моды становится освоение виртуальной реальности и применение цифровых технологий. Участие нашего Университета в движении WordSkills, открытие осенью этого года развивающего пространства для работы над проектами будущего «Точка Кипения», проведение Хакатона для наших студентов, молодых дизайнеров в рамкам российско-финского проекта С3Е, позволяют Университету промышленных технологий и дизайна с большим оптимизмом смотреть в будущее и осознавать, что уже в ближайшей перспективе у нас появятся такие профессии, как цифровой модельер, дизайнер дополненной реальности, а возможно и дизайнер виртуальных миров (разработчик концептуальных решений для виртуального мира).

ОБРАЗОВАНИЕ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ - Недавно появилась новость о том, что Ваш вуз предоставляет возможность получить дополнительное образование гражданам старше 50 лет. А чему вуз планирует их обучать?

- С прошлого года университет предоставляет возможность получить дополнительное профессиональное образование гражданам предпенсионного возраста и лицам, старше 50 лет. Обучение проходит в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Университетом успешно реализованы несколько программ обучения: программа по компетенции «Графический дизайн», разработанная на основе стандартов Ворлдскиллс, а также программы в области материаловедения и методов проектирования одежды, организации работы с молодежью, гражданско-патриотического воспитания молодежи и организации инклюзивного образования в вузе. Предлагаемые программы могут быть полезны для сотрудников компаний и предприятий, которым необходимо получение узконаправленных знаний, а также для личного или общего развития. Обучаться могут все, кто достиг пятидесяти лет и имеет среднее профессиональное или высшее образование. В ближайшее время мы планируем запуск новых программ, которые в первую очередь направлены на получение новых знаний, востребованных в современном обществе. Также учитывая ситуацию в стране и мире, мы работаем над введением дистанционного обучения частично или полностью. Сейчас очень важно оперативно отвечать на запросы граждан, создавать благоприятные условия для обучения и делать образование доступным для всех возрастов. Наш университет активно развивается в этом направлении и приглашает к обучению всех желающих.

- В одном из интервью Вы сказали, что в нашем городе один из самых высоких процентов в стране по зачисленным на первый курс победителям и призерам олимпиад. Это значит, что лучшие абитуриенты стремятся учиться в петербургских вузах?

- Да, конечно, бесспорно Петербург – студенческая столица и один из самых популярных регионов для абитуриентов. Из года в год итоги приема в петербургские вузы подтверждают справедливость этого тезиса. Например, в Университет промышленных технологий и дизайна ежегодно поступают около 200 победителей и призеров олимпиад – это и Всероссийская олимпиада школьников, и олимпиады школьников, ежегодно утверждаемые Министерством науки и высшего образования РФ. Почти 20% из них становятся получателями грантов Президента РФ для талантливой молодежи. При успешном обучении, а «олимпиадники» несомненно очень мотивированная категория студентов, в дополнение к академической стипендии многие из них получают грант в размере 20 тысяч рублей ежемесячно из федерального бюджета.

Не могу не отметить большую работу, которую проводит наш университет в области олимпиадного движения. В 2014-2019 годах мы успешно проводили заключительные этапы Всероссийских олимпиад школьников по технологии, искусству (мировой художественной культуре) и экологии. Еще одна олимпиада, в этом году отмечающая свой 10-летний юбилей, - Олимпиада школьников «Культура и искусство». Более 2,5 тысяч школьников 5-11 классов из 76 регионов РФ и 4-х стран СНГ ежегодно принимают участие в творческих конкурсах по академическому и техническому рисунку, живописи, композиции, истории искусства и культуры.

Также впервые в этом году при поддержке Россотрудничества в рамках федерального проекта «Экспорт образования» в очной форме проведена Олимпиада школьников для иностранных граждан «CreativeRussia» в разных странах, что тоже вызвало неподдельный интерес как со стороны школьников, так и академических зарубежных партнеров.

- Довольны ли Вы работой Городского студенческого пресс-центра?

- Безусловно, ведь Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга за более, чем 13 лет работы с момента основания стал нашей, отчасти, визитной карточкой, когда речь идет о студенческих СМИ, молодых журналистах и издателях. Еженедельно проходят открытые занятия в «медиа школе», а каждое лето на нашей загородной базе в Стрельцово -международные медиа-интенсивы. На протяжении восьми лет студенты и преподаватели направлений «журналистика», «реклама», «издательское дело», «интернет-маркетинг» более чем из пятидесяти городов России и стран ближнего зарубежья приезжают к нам на Международный молодёжный форум СМИ "Медиа старт" перенять опыт у известных пиар-специалистов, журналистов и руководителей ведущих российских изданий.

О РАЗНОМ - Расскажите, пожалуйста, о Студенческой филармонии им. Святослава Лютера. Почему этот проект так важен для вуза?

Проект «Студенческая филармония» стартовал в нашем вузе в 2004 году. Основной целью проекта является пропаганда классической музыки в студенческой среде. Это, прежде всего, глубоко продуманные программы концертов, позволяющие представить слушателям в течение учебного года шедевры отечественной и зарубежной музыкальной классики. Это сочетание музыки с предваряющими ее высокопрофессиональными лекциями, что позволяет говорить о серьезной образовательной направленности проекта.

Общедоступные концерты, регулярно проходящие в просторном концертном зале Университета промышленных технологий и дизайна, завоевали популярность за пределами вуза, это делает проект общегородским мероприятием, обогащающим образовательный процесс и повышающим культурный уровень студенческой молодежи города. Зал на Большой Морской уже стал новым городским центром музыкально-просветительской деятельности, который посещают люди разных возрастов и профессий.

- «Адмиралтейская игла» — визитная карточка Вашего вуза и одно из самых знаковых событий в жизни нашего города. Как удается каждый год делать это событие столь интересным?

- Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» является не только долгожданным городским событием, его знают и любят в ближнем и дальнем Зарубежье. Не случайно каждый год, уже на протяжении 25 лет к нам едут молодые и талантливые дизайнеры со всего мира. Наш университет является организатором этого масштабного фестиваля искусства, дизайна и моды! Работа сплоченной команды, профессионалов своего дела, позволяет каждый раз брать новую высоту и открывать для творческой молодежи новые возможности для покорения модного Олимпа. Конкурс служит уникальной образовательной площадкой для студентов, где существует независимое судейство компетентного международного жюри, мастер-классы, лекции, круглые столы, дискуссии и научные конференции. Проведение выставок, дефиле, Гала-шоу делает наш конкурс самобытным национальным проектом.

Самые талантливые молодые дизайнеры, победители конкурса «Адмиралтейская Игла» оттачивают свое профессиональное мастерство в Домах Моды России и Европы, проходят стажировки в знаменитых тренд-бюро, пушно - аукционных домах, в лучших мировых университетах и институтах моды.

Участие в «Адмиралтейской игле» является залогом построения успешной карьеры в индустрии моды, гарантом стабильности и знаком «качества» для молодых дизайнеров.

Мы остро чувствуем мировые проблемы и интересы, поэтому девизпредстоящего XXVI конкурса - «Цифровой Модный дом».