Злой рок: Матерью с двумя детьми, погибшей в ДТП на Суворовском проспекте, оказалась медсестра, которая только что вылечилась от коронавируса

Судьбу 44-летней медсестры Госпиталя для ветеранов войн из Санкт-Петербурга Елены Орловой иначе как злым роком не назовешь. Несколько недель назад медик заболела коронавирусом, но смогла выздороветь и вернуться к полноценной жизни. Хворать женщине было некогда: она вместе с мужем растила троих сыновей, старшему из которых исполнилось 19 лет. Утром 18 мая 2020 года Елена с младшими детьми побежала в больницу, но тут произошло страшное. Когда мама с двумя детьми уже возвращались домой, на Суворовском проспекте на них вылетела машина такси. Женщина скончалась на месте.

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ ОТТОЛКНУЛА ДЕТЕЙ

- 26-летний таксист на "Киа Рио" подрезал автобус, - рассказал "КП-Петербург" муж Елены Сергей Орлов. - После столкновения с ним, его выкинуло на встречную полосу в "Шкоду", после этого "Киа" перевернуло и выбросило прямо на тротуар, где шла моя жена с двумя детьми. Автомобиль снес столб с дорожным знаком, который упал прямо на Лену. Я смотрел видео с моментом аварии. Не знаю, каким чудом не пострадали сыновья. Их Боженька спас, абсолютно точно. Может, конечно, жена в последний момент успела их оттолкнуть. Я не понимаю, как они остались живы, не понимаю.

Водитель такси устроил смертельную аварию Фото: https://vk.com/dorinspb

От удара Елена получила тяжелейшие травмы, от которых скончалась на месте ДТП. Свидетелями жуткой картины стали двое ее малышей, которые после случившегося пришли в себя только к вечеру.

- Они в шоковом состоянии, - вздыхает муж Елены. - Пока я им не говорил о гибели мамы Сказал, что ее увезла скорая помощь, что мама вылечится. Буду работать с психологом. Потому что пока я не могу им ничего сказать. Ничего ведь не предвещало. Рано утром они сказали: "Папа, пока", и ушли. Все было, как обычно. Просто ребенку, который болел ангиной, нужно было сдать анализы.

Вся большая семья Елены в шоке от случившегосяФото: СОЦСЕТИ

ВЫЗДОРОВЕЛА ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Близкие погибшей сейчас в глубочайшем шоке. Это уже второе испытание для них. Ведь буквально месяц назад на них свалилось известие о том, что Елена заболела коронавирусом. По словам мужа, произошло это, скорее всего, во время работы в госпитале, где ей приходилось контактировать в том числе и с пациентами, больными коронавирусом. Выздоровела женщина за 10 дней до смертельной аварии на Суворовском проспекте.

- С 6 апреля мы были всей семьей на карантине, - вспоминает Сергей Орлов. - Жене пришел положительный результат на коронавирус. Она переносила его в легкой форме: пропало обоняние и было тяжелое дыхание. У нас у всей семьи брали мазки. Но Лена вылечилась, поборола болезнь. 8 мая с нас сняли карантин, потому что пришли два отрицательных результата. 12 числа я вышел на работу, а она осталась на больничном из-за ангины ребенка.

Водитель такси уже задержан Фото: https://vk.com/dorinspb

Я НЕ ХОЧУ КРОВИ, НА ВСЕ СУД БОЖИЙ

Теперь Сергей Орлов будет воспитывать один троих детей. Старший сын только поступил на первый курс университета, живет в семье. Как работать электромехаником и следить за двумя маленькими детьми, он пока не понимает.

- Надеюсь, что будет помогать мать Елены, - разводит руками Сергей. - Но надежда совсем небольшая. Неизвестно, как она перенесет трагедию. Она инвалид, уже было три инсульта. Что с ней будет дальше, не знаю. Может, и за ней придется ухаживать. Сейчас все легло на меня. А ведь мы с Леной совсем недавно взяли ипотеку, чтобы выкупить еще одну комнату в нашей коммуналке.

Со своим мужем Елена познакомилась на свадьбе друзейФото: СОЦСЕТИ

Что же касается самого водителя такси, из-за которого в то утро погибла женищна, то общаться с ним Сергей отказался.

- Мне предлагали, но это нецелесообразно, - говорит Сергей. - Я христианин, поэтому я крови не хочу. Пусть все будет по справедливому суду Божьему.

Елена недавно излечилась от коронавирусаФото: СОЦСЕТИ

Сразу после трагедии по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. С участниками аварии - водителем такси и автобуса - работают сотрудники полиции.

- По результатам осмотра места происшествия, опроса очевидцев и просмотра записей камер видеонаблюдения следователями в отношении водителя такси и водителя автобуса возбуждено уголовное дело, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - С обоими участниками ДТП проводятся процессуальные действия.

Елена была медсестрой в госпиталеФото: СОЦСЕТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779932" frameborder="0"></iframe> Женщина погибла в ДТП в центре Санкт-Петербурга.Женщина, сопровождавшая двоих детей, погибла в результате ДТП на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге

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