Валерий Шинкаренко: «Родина – место, где ты хочешь, чтобы твои дети жили счастливо»

Что такое Родина? Для кого-то страна или город, любимые пейзажи, ощущение дома, гордости и патриотизма. Для Валерия Шинкаренко в этом понятии объединилось гораздо больше. Уже четвертый год он возглавляет региональное отделение партии «Родина» в Ленинградской области, придерживаясь главной цели – позитивно менять жизни людей. Сегодня Шинкаренко решает вопросы трудовых мигрантов, занимается экологическими вопросами, работает с ветеранскими организациями и трудится над развитием детского спорта.

Карьера Валерия Шинкаренко началась 28 лет назад, на втором курсе университета. Обучаясь по специальности, «Экономика» в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, Валерий Викторович занял должность финансового директора «Кожевенного завода Радищево». Будучи 19-летним студентом, он уже отвечал за работу по экспортным контрактам и обеспечивал деятельность предприятия.

После окончания аспирантуры Санкт-Петербургского университета Экономики и финансов, следующие семнадцать лет жизни Шинкаренко посвятил развитию сельского хозяйства. Под его руководством холдинг, объединяющий четыре птицефабрики и десять тысяч гектар сельскохозяйственных земель, в 2007 году стал лучшим сельхозпредприятием Воронежской области. Вместе со своими единомышленниками Валерий Шинкаренко создал новую отрасль птицеводства – промышленное перепеловодство.

В 2014 году жизнь Валерия Викторовича резко изменилась. Приобретенные знания и опыт руководства позволили эффективно защищать интересы предпринимателей от недобросовестных конкурентов и кредиторов в структуре Аудиторско-консалтинговой бизнес коллегии.

22 декабря 2016 года его избрали председателем регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области. С первых же дней Валерий Шинкаренко начал активную работу по объединению региона и возрождению Санкт-Петербургской Губернии.

В январе 2020 года Валерий Викторович объявил о своем намерении баллотироваться на пост Губернатора Ленинградской области. Его предвыборная программа включает в себя несколько направлений, которые, по мнению лидера областного отделения партии Родина, будут способствовать дальнейшему развитию региона в условиях меняющейся реальности. К ним относятся:

- объединение Ленинградской области и Санкт-Петербурга в один субъект Федерации и образование Большой Петербургской агломерации.

- новая индустриализация и создание в регионе одного миллиона новых высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест.

- перенос мусорных полигонов на расстояние не меньше 100 километров от центра Санкт-Петербурга и создание современной мусороперерабатывающей отрасли.

-возрождение и сохранение памятников культурного наследия на территории Ленобласти (крепостей, дворцов, усадьб).

- резкое ограничение неорганизованной трудовой миграции и усиление контроля над миграционными потоками.

Кроме этого, Валерий Шинкаренко дал старт нескольким масштабным благотворительным проектам. «Дети Победы» - общественная награда, которая символизирует благодарную память о заслугах старшего поколения, возрождавшего мощь нашей Родины после окончания Великой Отечественной Войны. Большое внимание политик уделяет проблемам молодежи. Благотворительный фонд «Спортивные резервы Родины» оказывает поддержку юным спортсменам. Отвечая на вопрос, что такое Родина, сам Шинкаренко говорит, что «это место, где ты хочешь, чтобы счастливо жили твои дети».

Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет Валерия Викторовича с 46-летием и желает успехов и крепкого здоровья.