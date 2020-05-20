Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года: Еще 455 заболели, 4 умерли

За последние сутки в России зафиксировано 8764 новых случаев заражения коронавирусом. Также 9262 пациентов полностью выздоровели и 135 умерли. Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 20 мая 2020 года составили 455 человека.

- В Санкт-Петербурге на 20 мая зафиксировано еще 455 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе насчитывается уже 11 795 зараженных, из них 9216 болеют на данный момент, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Санкт-Петербурге от коронавируса полностью выздоровели 208 пациентов.Фото: Павел РОМАНОВ

Также за последние сутки в городе на Неве полностью выздоровели 208 пациентов. К сожалению подтверждено 4 новых летальных исходов. Итого с начала эпидемии 2480 человек вылечились и 99 умерли.

Тем временем, прогноз в городе на Неве не самый лучший. По данным руководителя рабочей группы по математическому прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций СПбПУ профессора Алексея Боровкова, Северная столица за последние две недели успела перескочить из «умеренного» сценария развития эпидемии в «пессимистический». Так, кафе и рестораны в городе откроются не раньше, чем через три недели, а начало учебного года и вовсе, возможно, придется отложить.