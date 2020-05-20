2020-05-20T14:48:50+03:00
Звезды

Вор, должник и «майор ФСБ» : Экс-жена Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о своих бывших

Свои откровения светская дива опубликовала в Инстаграме
Петр КИБЕР
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Бывшая жена Кержакова рассказала о своих мужчинах.Бывшая жена Кержакова рассказала о своих мужчинах.Фото: Александр ГЛУЗ
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Экс-супруга нападающего «Зенита» Александра Кержакова разоткровенничалась о своей личной жизни. Милана Тюльпанова в «Инстаграме» написала большой пост о своих бывших и пожаловалась на то, что ей, молодой и красивой, не везет с мужчинами.

- Проповеди о вечном и интервьюирование интеллектуалов не заходят, поэтому я решила больше не казаться, а быть. И первая тема, которая лично меня очень волнует - это мужики. Вас тоже? «Рынок мудаков», кстати, не моих рук дело, хотя все мои там, - написала Тюльпанова в своем Инстаграме.

Дальше светская дива пожаловалась, что за последние два года, пока она находится в «свободном плавании», у нее кого только не было. Один из ее поклонников украл дорогие часы, другой занял деньги и не отдавал полгода, третий и вовсе сидел под домашним арестом.

Еще один расстался с Миланой после того, как она поцарапала его любимый «Роллс-Ройс» ручной работы. «Вишенкой на торте» оказались двое: москвич в образе Николая Чудотворца, требовавший от девушки документы на ее имущество, другой же представлялся «майором ФСБ» и просил 10 миллионов рублей , чтобы перевести их на оффшорные счета и таким образом спасти.

Как отмечает сама Тюльпанова, это лишь небольшой перечень персонажей , с кем ей довелось столкнуться за последнее время.

- Нормальные мужчины, вы где вообще? – вопрошает отчаявшаяся и свободная женщина.

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Бывшая жена Кержакова разоткровенничалась о мужчинах и личной жизни
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ИСТОЧНИК KP.RU

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