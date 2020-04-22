2020-04-22T23:31:50+03:00
Звезды

Бывшая жена Кержакова стала экспертом по культуре при молодежном парламенте Госдумы

Экс участница шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова объявила об этом в своем Instagram
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Милана Тюльпанова стала экспертом по культуре при молодежном парламенте Госдумы. Фото: instagram.com/milana_tulpanovaМилана Тюльпанова стала экспертом по культуре при молодежном парламенте Госдумы. Фото: instagram.com/milana_tulpanova
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Петербурженка Милана Тюльпанова, бывшая жена нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, похвасталась в своем Instagram тем, что ее приняли в основной состав экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе.

- Я буду помогать в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры. Пока это все для меня очень волнительно и неизвестно, но я надеюсь, что мы вместе реализуем много достойных и нужных проектов, - отметила девушка в обращении к подписчикам.

О своей новой должности девушка сообщила в соцсетях. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

О своей новой должности девушка сообщила в соцсетях. Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Напомним, недавно Милана покинула телевизионный проект «Холостяк». Она высказала опасения, что у нее пытаются отнять ребенка. Из-за опыта громких скандалов при разводе с Кержаковым она решила поскорее отправиться к сыну, боясь, что его могут украсть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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