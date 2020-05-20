«Нам хлеба не надо — работы давай»: как Евгений Шляхто и Владимир Гарюгин отреагировали на получение звания «почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Сегодня, 20 мая 2020 года, в Санкт-Петербурге выбрали почетных граждан. Гордое звание получили генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин. «Комсомолка» связалась с новоявленными лауреатами.

- Ну, слушайте! У нас тут работы невпроворот, занимаемся коронавирусной инфекцией, а вы меня спрашиваете, что я сейчас чувствую, - отреагировал на наш звонок Евгений Шляхто. - Нет, конечно же, я очень рад и горд. Спасибо нашим горожанам, спасибо Законодательному собранию — ведь от их лица свою оценку моей работе дал сам Санкт-Петербург. Ну а вообще — помните, была раньше такая поговорка: «нам хлеба не надо — работы давай». Вот и я так же. Тем более что этот статус обязывает меня еще больше и лучше служить нашему городу.

Почетными гражданами Санкт-Петербурга стали Евгений Шляхто и Владимир Гарюгин. Фото: центр имени Алмазова, Александр Глуз

Не стал хвалить сам себя и Владимир Гарюгин. Ему тоже не до почивания на лаврах: начальника петербургского метро нам удалось перехватить буквально на две минуты, по пути с одной рабочей встречи на другую.

- Я, если честно, не ожидал такой награды, - признался он в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». - Ну, увидел себя как-то в списках номинантов, порадовался. Но это ведь не только моя заслуга, а всего нашего коллектива, всех сотрудников. Я всегда говорил, что главное — коллектив.

По словам Гарюгина, на свою должность он пришел в непростое время: на дворе были девяностые, и жилось несладко всем — и частным компаниям и государственным организациями. Поэтому больше всего Владимир Александрович гордится тем, что ему удалось не только сохранить и само метро и команду, но и вывести их на новые высоты.

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Кто еще претендовал на звание «почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Кроме Владимира Гарюгина и Евгения Шляхто на звание почетного гражданина Санкт-Петербурга в этом году претендовали поэт Илья Резник и певица Эдита Пьеха.