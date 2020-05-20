2020-05-20T20:44:04+03:00
Общество

СПбГУПТД поделился первыми итогами проекта по трудоустройству петербургских студентов во время пандемии

Участие в нем уже приняли больше пяти тысяч человек
Маргарита РЕПИНА
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Молодежь себя реализовала с помощью проекта. Фото предоставлено СПбГУПТД.Молодежь себя реализовала с помощью проекта. Фото предоставлено СПбГУПТД.
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В апреле этого года Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна запустил один из пяти региональных пилотных проектов, утвержденных Министерством науки и высшего образования РФ, - программы по содействию занятости обучающихся в вузах Санкт-Петербурга. Для реализации программы СПбГУПТД был запущен сайт студработа.рф, на котором размещена основная информация, направления занятости, в которых могут учувствовать студенты, на все вопросы отвечают консультанты в режиме онлайн.

К 19 мая в программе приняли участие 5429 студентов из 35 государственных вузов Санкт-Петербурга. 328 студентов осуществляют координацию обучающихся и документарное сопровождение, 2867 занимаются ассистированием преподавателям в применении дистанционных технологий, воспитательной работой со студентами и работой с Интернет-ресурсами, 1411 работают с населением города на интернет-платформах и в колл-центрах, 406 осуществляют сервисные работы, 417 студентов оказывают курьерские услуги и заняты на производствах. Из них на 19 мая 2020 года фактически трудоустроены 4326 студентов.

- В связи с пандемией мне пришлось уйти с предыдущего места работы, и я решила трудоустроится по программе «Студработа», я занимаюсь ведением группы слушателей по обучению людей предпенсионного возраста в СПбГУПТД, а также помогаю организовывать процесс трудоустройства по программе «Студработа» в своем вузе, - комментирует участие в проекте студентка второго курса СПбГУПТД Тягнирядно Милена. - Мне очень нравится этот проект, так как у меня появилась возможность зарабатывать, не выходя из дома и не подвергая риску свое здоровье.

- При введении всеобщих нерабочих дней наша семья лишилась части заработка: мой папа – таксист, и специфика его работы не позволяет вести дела удалённо, - отмечает студентка третьего курса по специальности «Конструирование изделий лёгкой промышленности» СПбГУПТД Алена Колупаева. - Когда я узнала о программе трудоустройства студентов во время пандемии, то поняла, что нам это может помочь. Я активно включилась в работу, и уже ощутила результат: удаленный формат не мешает учебе и приносит дополнительный доход в нашу семью.

К программе по содействию занятости обучающихся высших учебных заведений Санкт-Петербурга уже проявили интерес Фонд Росконгресс, компания HeadHunter и АНО «Платформа НТИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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